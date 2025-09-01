NATAŠA PIRC MUSAR /

Ona je Plenkoviću poslala jasnu poruku, a mi joj idemo u goste: Gledajte Direktov intervju s predsjednicom Slovenije

Kako se Slovenci ne boje reći što misle, danas je njihova predsjednica Nataša Pirc Musar pozvala Hrvatsku da prizna Palestinu

1.9.2025.
23:01
RTL Direkt
Natasa Kupljenik/f.a.bobo/f.a. B
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Još u lipnju prošle godine Slovenci su priznali Palestinu. Proglasili su dva ekstremno desna izraelska ministra nepoželjnima. Uveli su embargo na izvoz naoružanja u Izrael. U svibnju ove godine slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar optužila je Izrael za genocid u Gazi i to pred cijelim Europskim parlamentom.

A kako se Slovenci ne boje reći što misle, danas je njihova predsjednica pozvala i Hrvatsku da prizna Palestinu. "Palestina treba biti samostalna i ljudi tamo trebaju imati dostojanstvo. Trebamo pokazati srce, ja se nadam da kod političara još uvijek ono postoji."

Na pitanje je li to i poruka hrvatskom državnom vrhu odnosno vladi, Pirc Musar je odgovorila: "Pa je, ako želite. Ja mislim da bi sve zemlje ovog svijeta trebale priznati Palestinu."

Direkt uskoro u Ljubljani

O Palestini, ratu u Ukrajini, kako je to biti bajkerica i predsjednica - sve ćete doznati u srijedu - Petar Panjkota ide u Ljubljanu, Direkt vam donosi intervju sa slovenskom predsjednicom Natašom Pirc Musar.

Nataša Pirc MusarSlovenijaPriznanje PalestineIzraelBledski Strateški Forum
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NATAŠA PIRC MUSAR /
Ona je Plenkoviću poslala jasnu poruku, a mi joj idemo u goste: Gledajte Direktov intervju s predsjednicom Slovenije