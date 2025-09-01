Cajke, pašteta i AI slike: Mogu li Zurovca od skandala s bijesnim Audijem spasiti šale na vlastiti račun?

ŠTO VOZE DRUGI POLITIČARI /

Svi pričaju o skupom autu iz Svete Nedelje, ali nije Nevera nego Zurovčev Audi A6. Tako je satiričar Siniša Mareković komentirao slučaj o kojem priča cijela Hrvatska. Dario Zurovec je sa starim autom proklizavao na cesti, pa mu treba novi, baš od 200 konja i 65 tisuća eura.

Ali otkako se našao na udaru pokušava se šaliti na vlastiti račun, pa objavljuje slike sebe kako iskače iz paštete, pored novog Audija je i na novoj profilnoj slici, a za RTL kaže da će kupiti helikopter i tenk.

Sve to skupa nije baš smiješno Ivanu Skorinu, koji je prije 11 godina ministra obrazovanja Željka Jovanovića pitao je li mu neugodno što kupuje, pa isto Audi A6. I usput se prisjetio da ima i premijera koji na posao idu biciklom.