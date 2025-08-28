Davorka kod Mojmire o najvećoj promjeni nakon Života na vagi: 'Počela sam se brinuti za sebe'

Show koji mijenja živote ne samo onih koji se natječu, nego i živote onih koji gledaju, pa će vas veseliti da u ponedjeljak na RTL u kreće nova sezona Života na vagi.

Osamnaest kandidata ove godine formiraju nove navike u Zagorju. Svaki dan treniraju po dva puta, dnevni rekord u koracima im je 50.000. Najmlađi natjecatelj ima 18, a najstariji 58 godina. Nedostaje im crveno meso, a priznaju da im najomiljenija nije ni zobena kaša.

A jedna od onih koji točno znaju kako to izgleda je večerašnja gošća RTL Direkta koja je i sama bila natjecateljica i koja je sve iznenadila svojom transformacijom. Večerašnja gošća Mojmire Pastorčić je Davorka Roginek.

Hoćeš li gledati show u ponedjeljak?

Naravno da hoću. Evo, baš očekujem nove kandidate da im dam nekakvu snagu da prežive novu transformaciju.

To sigurno može dobro doći od nekog tko je sve to već prošao. Sigurna sam da naše gledatelje najviše zanima kako izgleda život nakon Života na vagi. Koliko je teško zadržati zdrave navike?.

Pa teško je zadržati zdrave navike. Naravno, više tu nisu treneri ni kontrolirani uvjeti. Sada si sam sa svojom glavom i naravno, sa svim porivima koji postoje uopće na ovom svijetu.

Ali vidim da ti dobro ide. U showu si izgubila više od 57 kilograma. Vidim da si nastavila dobro. Znači i zdrava prehrana se nastavila ili?

Da, evo, na primjer, ima situacija da si priuštim i kolač i slatko. Naravno, to je onaj moj poriv koji najviše volim, ali i nekakav mora biti balans. Tako da, eto, borimo se svakim danom.

Foto: Rtl Direkt

Malo po malo. Jesi ti jedna od onih koje fali crveno meso i ne voli zobenu kaša ili.

Ni ja ne volim zobenu kašu, ali uvijek ima nekakve hrane koje koja se može zamijeniti umjesto toga, tako da ima stvarno svega.

Sjećam se da si rekla jednu zanimljivu stvar ranije, da ne treba jesti kad čovjek ima problema s emocijama da to ne smije tako biti. To mi se čini kao jako dobra pouka.

Znači ja sam to uvijek radila da sam emocije liječila hranom, pogotovo kad sam bila pod stresom. To nije dugoročno održivo. Nažalost, u današnjem svijetu evo kako živimo svi u brzom stresu i kolotečini treba naći nekakav balans i toga se držati.

Sigurna sam da smo svi nekad krivi za to da da tražimo rješenja u hrani za neke emocije. Još sam jednu stvar zapamtila. Rekla si da si konačno naučila što mi se čini jako važno i što mi se čini da je mnogim majkama moglo dobro doći, da to čuju, da si konačno počela stavljati sebe na prvo mjesto.

Definitivno, to je jedna od najvećih promjena ovoga kako sam izašla iz showa. Naučila sam početi brinuti se za sebe. To je ono najvažnije jer uvijek mi majke brinemo za druge, za djecu i za cijelu obitelj. Ali sebe stavljamo na zadnje mjesto, što je, na žalost, u nekim situacijama loše, ali moramo se potruditi da nađemo vremena i za sebe.

To mi se čini kao jako vrijedna lekcija. Ne znam jesi li gledala. Puno se priča zadnjih dana u ovom dokumentarcu na jednom streaming servisu koji govori o showu Biggest loser koji prikazuje zapravo da se tamo jako ružno odnosi prema kandidatima, da ih se šopa svakakvim lijekovima za mršavljenje. Je li takvo bilo i tvoje iskustvo ili ne?

Definitivno ne. Moje iskustvo u Životu na vagi je stvarno bilo nešto prekrasno. Toga definitivno nije bilo, imali smo svu stručnu pomoć od trenera, nutricioniste, liječnika. Evo, na primjer, imala sam i ozljedu koju sam imala u showu tri mjeseca i stvarno su se svi brinuli za mene najbolje.

Za kraj samo poruka za nove kandidate, što je najvažnije da imaju na umu?

Pa želim im stvarno svu sreću, snagu, volju i upornost i naravno, želju za promjenom.

Na kraju, kao i uvijek, najvažnije Život na vagi od idućeg tjedna, gledajte na RTL a 21:15 odmah nakon toga slijedi Direkt. Gotovo je s ovom ljetnom shemom. Vraćamo se u svoj pravi termin, onaj koji nam najbolje stoji na kraju dana prije spavanja.

Dakle, 22:20 za točno vrijeme uvijek možete saznati na našim društvenim mrežama, kao i sve drugo što ste propustili ili vam je bilo toliko dobro da to jednostavno morate vidjeti opet. A mi se opet vidimo u ponedjeljak. Do tada živjeli.