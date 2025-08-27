Revolucija u borbi protiv jedne od najsmrtonosnijih bolesti: Ova tableta pruža novu nadu

Deseci tisuća pacijenata zaraženih HIV-om uskoro bi mogli dobiti mjesečnu tabletu za kontrolu virusa i njegovo držanje pod kontrolom.

Rezultati iz značajnog ispitivanja pokazuju da je lijek bio jednako učinkovit kao i dnevni koktel tableta koje pacijenti trenutno uzimaju.

Stručnjaci tvrde da bi nova tableta, poznata kao inhibitor nukleozidne reverzne transkriptaze translokacije (NRTTI), mogla zadovoljiti "nezadovoljene potrebe" i zamijeniti dnevne tablete, čime bi se poboljšala usklađenost s terapijom. Razvijena od strane farmaceutskog diva Mercka, testirana je na životinjama i ljudima, a trenutno se provode dodatna istraživanja u nadi da će spriječiti HIV kod osoba s niskim rizikom od zaraze.

Dobrotvorne organizacije procjenjuju da gotovo 41 milijun odraslih i djece diljem svijeta ima HIV, uključujući najmanje 113.000 u Velikoj Britaniji.

Jedna od najsmrtonosnijih zaraznih bolesti

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), HIV se nalazi uz tuberkulozu kao najsmrtonosnija zarazna bolest na svijetu. Ovaj opasni virus postupno oštećuje stanice imunološkog sustava, oslabljujući sposobnost tijela da se bori protiv infekcija.

Ako se ne liječi, to dovodi do AIDS-a, zajedničkog naziva za niz smrtonosnih infekcija koje oslabljen imunološki sustav ne može kontrolirati.

Trenutno je preekspozicijska profilaksa, koja je poznata kao PrEP, vitalan dio smanjenja broja novih infekcija HIV-om, a dokazano štiti ljude od zaraze. No, da bi dnevne tablete djelovale, moraju se uzimati precizno i redovito.

Ostale opcije uključuju injekciju dva puta godišnje, koja je odobrena u SAD-u u lipnju, ili injekciju koja se daje svakih osam tjedana od strane medicinskog osoblja.

Nova mjesečna tableta djeluje tako da sprječava virus da se replicira, blokirajući ključni korak u procesu mutacije duž DNA lanca. U časopisu Plos Biology, istraživači su napisali da mjesečna tableta "mogla pružiti praktičnu opciju s potencijalom za poboljšanje pridržavanja u usporedbi s dnevnim PrEP-om".

Kako se HIV prenosi?

Također bi mogla biti rješenje za pacijente koji trenutno nemaju pristup dugotrajnoj injektabilnoj PrEP terapiji, dodali su.

U lipnju je WHO priznao da, iako je injekcija koja se daje dvaput godišnje "transformacijski korak naprijed" u zaštiti osoba s rizikom od HIV-a, još je "dug put pred nama", piše Daily Mail.

Prema najnovijim podacima, prošle godine je globalno oko 630.000 ljudi umrlo od uzroka povezanih s HIV-om.

Virus HIV-a napada imunološki sustav i oslabljuje sposobnost tijela da se bori protiv uobičajenih infekcija i bolesti. Širi se tjelesnim tekućinama, poput sjemene tekućine, vaginalne krvi i majčinog mlijeka, zaražene osobe. Međutim, ne može se prenijeti znojem, slinom ili urinom.

Najčešće se prenosi analnim ili vaginalnim spolnim odnosima kada se ne koristi zaštitna metoda poput kondoma.

Testovi dostupni kod liječnika opće prakse, u klinikama za spolno zdravlje i putem interneta su jedini način za otkrivanje HIV-a, a uključuju uzimanje uzorka sline ili krvi.

Trenutno se PrEP može propisati samo osobama starijim od 16 godina. Osobe koje uzmu post-ekspozicijsku profilaksu (PEP), anti-HIV lijek, unutar 72 sata od izlaganja mogu izbjeći zarazu. Za one koji su zaraženi, trenutno nema lijeka.

