Šest znakova da se odljubljujete: 'Ovo je dobar trenutak da provjerite može li se išta učiniti'

Osjećaj zaljubljenosti nepogrešiv je na najbolji mogući način. Uzbuđeni ste i gubite pojam o vremenu kada ste s partnerom, nedostaje vam kada nije tu, a leptirići u trbuhu su neopisivi. No, kako znati kada se odljubljujete? Taj osjećaj možda nije toliko očit, zbog čega terapeuti za seks i veze objašnjavaju kako ga prepoznati i, što je još važnije, kako se nositi s njim.

Važno je napomenuti jednu stvar: samo zato što više niste ludo zaljubljeni u partnera ne znači nužno da je veza osuđena na propast. Zapravo, ostati zauvijek u fazi medenog mjeseca, odnosno onim ranim mjesecima ili godinama veze kada se sve čini zabavno i novo, nije realno, objašnjava terapeutkinja za seks i veze Kaylee Rose Friedman.

Tijekom tog razdoblja, "skloni smo zanemarivati osobine koje nam se ne sviđaju, a kako osobu bolje upoznajemo, naše vlastite projekcije zamjenjuju se istinom o tome tko ona zapravo jest", kaže Friedman. Jednom kada izađete iz faze medenog mjeseca i život postane stvaran, možda ćete otkriti da se oboje mijenjate s vremenom, što je normalno i ljudski. Ali ako postajete sve više nekompatibilni umjesto da se zbližavate, obratite pozornost.

"Ako imate temeljne vrijednosti koje se ne podudaraju, to može uzrokovati da drugačije gledate na osobu s kojom ste u vezi", objašnjava terapeutkinja Karen Washington. Nažalost, ova nova perspektiva može "umanjiti pozitivne osjećaje koje imate", kaže ona. Kao rezultat toga, mogli biste se početi odljubljivati. Iako samo vi možete znati kako se uistinu osjećate prema svom partneru, evo nekoliko znakova na koje stručnjaci savjetuju da obratite pažnju.

1. Osjećate se potpuno isključeno iz veze

"Veliki znak da ste se odljubili je potpuni osjećaj isključenosti iz veze", objašnjava Washington. Vaš partner vam se više ne čini važnim dijelom svakodnevnog života ili budućnosti, a možda se čak zateknete kako maštate o nastavku života s nekim drugim.

I dok je maštanje i određeni stupanj smanjenog interesa za partnerove dnevne događaje potpuno normalan, ako vam jednostavno nije stalo do njega ili vaše veze, to je prilično jasan znak da se odljubljujete.

2. Seksualni život vam se pogoršava

Postoji mnogo čimbenika koji mogu utjecati na seksualni život u vezi. Možda ste oboje jako zaposleni, preopterećeni poslom ili školom, ili ste u prijelaznom razdoblju gdje seks nije na prvom mjestu, i to je u redu. Nezadovoljavajući seksualni život ne mora uvijek značiti da se odljubljujete, kaže Washington.

Međutim, "veze koje su na putu prema kraju vjerojatno će imati nedostatak seksualne interakcije", objašnjava Washington. Ako se ne osjećate dobro u vezi s partnerom, vjerojatno se nećete osjećati dobro ni u intimnim trenucima s njim.

Zapitajte se postoje li trenutne situacije koje bi mogle objasniti nedostatak seksa. Je li problem u partneru ili u onome što se događa oko vas? Osjećate li još uvijek želju prema partneru? Je li to problem koji želite riješiti? Vaši odgovori mogli bi vas usmjeriti u pravom smjeru.

3. Ne želite provoditi vrijeme s partnerom

Ako vam se zajedničko vrijeme čini kao veći napor nego što vrijedi, ili se doslovno užasavate susreta s partnerom, Washington kaže da je to znak da više niste uloženi u vezu. Vrijeme provedeno s partnerom trebalo bi biti uzbudljivo ili barem dio dana koji donosi olakšanje, a ne tugu ili iritaciju.

"Ovo je dobar trenutak da provjerite može li se išta učiniti kako bi se ispravio osjećaj izbjegavanja", kaže Washington, možda kroz terapiju ili ozbiljan razgovor. Je li to problem na kojem možete raditi zajedno? Čini li se problem privremenim ili nečim dubljim i trajnijim?

4. Osjećate prezir prema partneru

Osjećaj iscrpljenosti zbog problema u vezi može otežati osjećaj mira, što u konačnici može dovesti do prezira, kaže Friedman. Možda se zateknete kako prevrćete očima na partnerove riječi ili osjećate kao da on ne može ništa učiniti kako treba. Ako ga neprestano gledate s negativnim osjećajima ili ogorčenjem, možda se odljubljujete.

"Kada postoji stalni osjećaj frustracije ili ono što u terapiji ponekad nazivamo negativnom percepcijom, odnosno kada vidite samo negativne strane, teško se vratiti na staro", kaže Washington. Iako se ti osjećaji mogu prevladati komunikacijom ili terapijom za parove, za neke parove to jednostavno nije moguće.

5. Ne uzimate u obzir njegove osjećaje

"Kada volimo, uzimamo druge u obzir i ne nanosimo im namjerno bol ili štetu", kaže Washington. Sretan zaljubljeni par može povremeno povrijediti jedno drugo, ali razlika je u tome što će postojati kajanje i želja za rješavanjem problema.

Kada ste zaljubljeni u nekoga, zadnje što vam je na umu je povrijediti ga. Nećete željeti davati zlobne komentare ili učiniti bilo što da izdate njegovo povjerenje. Ako osjećate toliku odbojnost prema partneru i njegovim potrebama da vam ne smeta varanje, laganje ili svjesno činjenje nečega što bi ga povrijedilo, smatrajte to znakom da se odljubljujete.

6. Izgubili ste poštovanje i povjerenje

S vremenom biste mogli saznati stvari o partnerovim vrijednostima ili odlukama zbog kojih biste mogli izgubiti poštovanje prema njemu, kaže Friedman. Možda je izdao vaše povjerenje na način preko kojeg ne možete prijeći, ili ste saznali nešto novo o njegovoj prošlosti ili trenutnom načinu života što ne možete prihvatiti. To može dovesti do pukotine u vezi koja može "vrlo duboko oštetiti povezanost".

Jednako važno kao poštovanje je i povjerenje, koje je temelj svake zdrave veze. Ako ne vjerujete da će se partner pojaviti za vas ili ispuniti vaše potrebe na način koji je nužan za funkcioniranje vaše veze, možda će vam biti teško ostati zaljubljeni, kaže Washington. Može biti frustrirajuće neprestano se nositi s nekim tko narušava vaše granice ili ignorira vaše želje, što može dovesti do čistog ogorčenja.

Svaka je veza drugačija i svaka situacija ima svoje nijanse. Možda su neki od ovih znakova prisutni u vašoj vezi, ali ste i vi i vaš partner spremni raditi na njima zajedno, što je znak da ljubav između vas možda još uvijek postoji i može procvjetati uz malo truda, piše Cosmopolitan.

Terapeut za veze može biti koristan resurs koji će vam pomoći da ili zajedno dođete do rješenja ili shvatite kako najbolje krenuti dalje ako se jedno ili oboje doista odljubilo i želi se razići. Bez obzira na situaciju, zaslužujete ljubav i vezu kakvu želite, a komunikacija o tome kako se osjećate ključna je da biste do toga došli, bilo s trenutnim partnerom, s nekim novim ili sami.

