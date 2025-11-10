Ponovno pronađite ljubav u zrelijoj dobi: Stručnjakinja otkriva kako to ostvariti

Sjećanje na prvu ljubav često ostaje trajno zabilježeno, no pitanje je li moguće u kasnijim godinama doživjeti odnos koji je podjednako uzbudljiv i ispunjujuć ostaje relevantno za mnoge. Ljubavni odnosi mijenjaju se kroz život, ali potreba za bliskošću, razumijevanjem i strašću ostaje jednako snažna.

Stručnjaci ističu da zaljubljenost ne poznaje dobne granice – samo se način na koji je doživljavaju ljudi s godinama produbljuje i mijenja, piše HELLO

"Biti zaljubljen, bez obzira na godine, najsnažniji je osjećaj koji čovjek može doživjeti", ističe Sofie Roos, licencirana terapeutkinja za veze.

Fenomen prve ljubavi

"Prva ljubav je posebna jer se tijekom nje po prvi put susrećemo s cijelim spektrom intenzivnih emocija: od uzbuđenja i euforije do iščekivanja. Kao i kod većine iskustava, ono prvo se najdublje utiskuje u pamćenje. U mlađoj dobi, mozak je iznimno prijemčiv za snažne emocionalne podražaje. Kada se to spoji s činjenicom da prvu ljubav vežemo uz razdoblje života u kojem se sve činilo novim i mogućim, njezina pamtljivost postaje još izraženija", objašnjava Sofie.

"Stoga, ne pamtimo samo osobu i odnos, već cjelokupno iskustvo povezujemo s osjećajem mladosti, slobode i uvjerenjem da je sve dostižno", dodaje.

Evolucija ljubavi kroz životna razdoblja

S godinama i sa stečenim životnim iskustvom, mijenja se i pristup ljubavi. "Ljubav u zrelijoj dobi poprima stabilnije i utemeljenije oblike. Postajemo svjesniji vlastitih potreba i onoga što možemo pružiti partneru, stoga pristup postaje racionalniji i svrhovitiji. Umjesto početne euforije, prioritet postaju sigurnost i stabilnost. Strast ne nestaje, već evoluira u dublji i smireniji osjećaj povezanosti", pojašnjava terapeutkinja.

Iako nova ljubav u kasnijem životu možda nema isti intenzitet kao prva, ona i dalje potiče snažne osjećaje i utječe na biokemiju mozga.

"Dolazi do oslobađanja dopamina, hormona sreće, i oksitocina, hormona ljubavi, što stvara osjećaj euforije, zadovoljstva i sigurnosti. Ključna razlika kod zaljubljivanja u starijoj dobi jest bolja samospoznaja. Zbog toga smo manje skloni idealizaciji i potpunom prepuštanju osjećajima te ostajemo realističniji i prizemljeniji", naglašava Sofie.

Izazovi u potrazi za ljubavlju u zreloj dobi

Ipak, upravo taj realističniji pristup ponekad može postati prepreka jer vas negativna iskustva iz prošlosti mogu kočiti u emocionalnom otvaranju.

Sofie navodi i druge potencijalne izazove: "Strah od ponovnog razočaranja i ograničavajuća uvjerenja, u kombinaciji s praktičnim životnim okolnostima poput obitelji, financija ili karijere, mogu otežati prepuštanje novom odnosu. To često dovodi do zaključka da je 'prekasno', iako za ljubav nikada nije kasno".

Za uspješnu potragu za partnerom, nakon prevladavanja unutarnjih prepreka, terapeutkinja savjetuje aktivno sudjelovanje u društvenom životu. "Ključno je ne postavljati nepotrebna ograničenja i dati prioritet ljubavi. Potrebno je riješiti se potrebe za potpunom kontrolom jer je otvorenost preduvjet za pronalazak partnera. Proces započinje radom na sebi, iskrenošću o vlastitim željama te otvorenošću i znatiželjom. Komunicirajte s partnerom o svojim očekivanjima i strahovima. Naposljetku, ključno je napustiti stare obrasce ponašanja i redefinirati svoj pogled na ljubav."

