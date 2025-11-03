Tajna zdravlja starijih parova: Studija otkrila što značajno smanjuje hormon stresa

Prema novoj studiji dijeljenje pozitivnih emocija poput radosti i uzbuđenja može značajno doprinijeti boljem zdravlju starijih parova. Istraživači su otkrili da su partneri koji su zajedno proživljavali sretne trenutke imali niže razine hormona stresa, kortizola, piše Daily Mail.

Za potrebe studije, akademici iz Sjedinjenih Američkih Država analizirali su podatke iz tri različita istraživanja koja su obuhvatila 321 par iz Kanade i Njemačke, u dobi od 56 do 89 godina.

U svakoj od studija, parovi su ispunjavali upitnike o pozitivnim emocijama te su davali uzorke sline za analizu.

Glavna autorica studije, Tomiko Yoneda sa Sveučilišta Davis u Kaliforniji, izjavila je: "Iz brojnih istraživanja znamo da su pozitivne emocije poput sreće, radosti, ljubavi i uzbuđenja dobre za naše zdravlje – čak su povezane i s duljim životom. Međutim, većina tih istraživanja promatra emocije pojedinca kao da se događaju u izolaciji."

"U stvarnom životu, naše najsnažnije pozitivne emocije često se javljaju kada smo povezani s nekim drugim", dodala je.

Moć zajedničkih trenutaka

Analiza je pokazala da su u otprilike 38% slučajeva oba partnera prijavila više pozitivne emocije nego inače kada su bili zajedno. ''Postojalo je nešto jedinstveno snažno u zajedničkom dijeljenju tih pozitivnih emocija. Još uzbudljivije, pronašli smo znakove da ti zajednički pozitivni trenuci imaju trajne učinke'', rekla je Tomiko Yoneda, glavna autorica studije.

Istraživači su naglasili da je zajedničko proživljavanje pozitivnih emocija dovelo do nižih razina kortizola u usporedbi s individualnim doživljavanjem sreće. Taj je učinak bio primjetan čak i nakon što su u obzir uzele druge faktore koji mogu utjecati na razine kortizola, poput uzimanja lijekova ili doba dana.

"Kada su se parovi osjećali dobro zajedno, njihove razine kortizola ostale su niže i kasnije tijekom dana. To sugerira da zajedničko iskustvo pozitivnih emocija može pomoći tijelu da dugoročno ostane smirenije", pojasnila je Yoneda.

Šire implikacije studije o sreći parova

Zanimljivo je da se nalazi studije nisu razlikovali s obzirom na dob, spol ili zadovoljstvo vezom ispitanika.

Yoneda je istaknula da se istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Personality and Social Psychology, nadovezuje na "teoriju rezonancije pozitivnosti". Ta teorija sugerira da dijeljenje pozitivnih emocija može ojačati emocionalnu i fiziološku dobrobit.

"Prema toj teoriji, takvi se trenuci mogu dogoditi između bilo koje dvije osobe, ne samo romantičnih partnera. To otvara čitav svijet mogućnosti za buduća istraživanja", zaključila je.

