Jednojajčane blizanke su nerazdvojne, a poklapaju im se i termini poroda: 'Ovo je ludo'

Jednojajčane blizanke Faye Shore i Alex Melia (30) iz Engleske navikle su dijeliti sve u životu, no nikada nisu mogle zamisliti da će dijeliti i iskustvo trudnoće, i to na ovako nevjerojatan način.

Nakon što su se obje suočile s obeshrabrujućim liječničkim prognozama o plodnosti, ne samo da su zatrudnjele prirodnim putem, već su vijest o trudnoći saznale u razmaku od samo 24 sata. Sudbina je htjela da im se sada poklapa i termin poroda.

Sretna vijest nakon obeshrabrujućih prognoza

Faye i Alex oduvijek su bile nerazdvojne. Obje rade kao učiteljice u osnovnoj školi, zajedno su studirale i udale su se prošle godine. Sljedeći korak bio je osnivanje obitelji, no put se činio trnovitim. Alex je rečeno da ima problema s folikulima jajnika, što može znatno otežati začeće. Istovremeno, Faye je dijagnosticiran sindrom policističnih jajnika (PCOS), hormonalni poremećaj koji je čest uzrok neplodnosti.

"Moja sestra je bila prilično obeshrabrena jer je mislila da nikada neće moći zatrudnjeti ili da će se morati dugo boriti. I ja sam mislila isto za sebe, da će, ako se i dogodi, trajati jako dugo", ispričala je Faye za Liverpool Echo.

Nakon proslave 30. rođendana u prosincu, sestre su odlučile pokušati unatoč svemu. "Obje smo pokušavale misleći – ovo bi moglo potrajati godinama, možda se nikada neće dogoditi pa zašto ne bismo barem probale", objasnila je.

U veljači je stiglo čudo, i to dvostruko. Alex je prva saznala sretnu vijest i iznenadila sestru kutijom u kojoj se nalazio njezin pozitivan test na trudnoću i prva slika s ultrazvuka. Faye je bila presretna zbog nje, a samo dan kasnije odlučila je i sama napraviti test.

"Kad mi je Alex rekla da je trudna, nisam mogla vjerovati nakon vijesti koje je dobila. Sljedeći dan napravila sam test i bio je pozitivan. Pomislila sam: 'Ovo je ludo!", prisjetila se Faye. Ubrzo je uzvratila iznenađenje, darujući Alex kutiju s poklonima za bebu, uključujući i bodi s natpisom "Rođak br. 1". Bio je to, kako kaže, poseban i emotivan trenutak za obje.

Blizanke imaju isti termin poroda

U početku su im se termini poroda razlikovali za šest dana – Alexin je bio 7. studenog, a Fayein 13. studenog. Međutim, u trećem tromjesečju dogodio se novi preokret. Obje su sestre dobile dijagnozu gestacijskog dijabetesa, stanja povišenog šećera u krvi koje se razvija tijekom trudnoće. Zbog toga su im liječnici preporučili raniju indukciju poroda.

"Sada to znači da imamo isti termin. Alex je naručena na indukciju 31. listopada, a onda su i mene pitali želim li doći istog dana", kaže Faye. Iako ih ideja zajedničkog poroda oduševljava, Faye razmišlja da ipak pričeka dan kasnije. "Ako odemo isti dan, kao da tjeramo bebe da imaju rođendan na isti dan. Ako odem dan kasnije, onda je to prepušteno sudbini. No, čak i ako indukcije budu dan za danom, opet bismo mogle roditi na isti dan. Bit ćemo na istom odjelu, rađat ćemo u otprilike isto vrijeme", dodaje.

Djeca jednojajčanih blizanaca genetski su polubraća i polusestre, što znači da će njihove bebe dijeliti ne samo rođendan, već i iznimno blisku genetsku vezu.

Sestre svoje nevjerojatno putovanje dokumentiraju na TikTok profilu, gdje su u kratkom roku prikupile tisuće pratitelja. "Osjećamo se tako blagoslovljeno. To što smo trudne i što prolazimo kroz sve ovo zajedno je nevjerojatno. Naše bebe će također biti jako bliske", zaključila je Faye, dodavši kako je njihova priča dokaz da se čuda zaista događaju.

