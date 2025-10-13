Udaje se za tri dana, a sestra joj je priredila velike brige: 'Jako sam uzrujana'

Mlada žena našla se u obiteljskoj dilemi nakon što joj se sestra prestala javljati neposredno prije njezinog vjenčanja, ostavljajući je u potpunoj neizvjesnosti hoće li se uopće pojaviti na ceremoniji.

U objavi na popularnoj društvenoj mreži, buduća mladenka (25) otkrila je kako je njezina starija sestra (30), koju je nazvala pseudonimom Alisha, odjednom nestala iz njenog života uoči velikog dana. Situacija je tim čudnija jer je njihov odnos, unatoč povremenim nesuglasicama u prošlosti, nedavno bio bolji no ikad, piše People.

Odnos sestara nikada nije bio bolji

Mladenka, koja živi na Istočnoj obali SAD-a, dok joj sestra živi na Zapadnoj, istaknula je kako su se redovito dopisivale o svim detaljima vjenčanja. "Alisha i ja smo razmjenjivale poruke o planiranju, obje smo bile uzbuđene što ćemo se napokon vidjeti", napisala je.

A onda je komunikacija naglo prekinuta. Prije otprilike mjesec dana, poslala joj je poruku: "Hej! Kada slijećeš? Pitam samo jer želim dovesti Clover (psa) da upozna sve prije nego što ostane tjedan dana u kući punoj ljudi... i da pokaže svoje fora trikove."

Nakon što danima nije dobivala odgovor, pokušala je ponovno. "Hej. Nadam se da je sve u redu! Fališ mi i jedva čekam da te vidim. Jesi li već rezervirala let? Ako nisi, nema veze, samo me zanima koliko ću vremena imati s tobom prije nego što odem na medeni mjesec. Volim te", glasila je druga poruka.

Roditelji su je jedva uspjeli dobiti

Ubrzo je postalo jasno da se ne radi o slučajnosti. Mladenka je napisala kako su i njezini roditelji pokušavali dobiti Alishu pozivima i porukama, ali sve do prije dva tjedna nisu uspjeli.

"Moj tata ju je uspio dobiti na telefon, ali sve što mu je rekla, bilo je da još nije kupila kartu za let i da je bolesna pa će mu se javiti. Nikad mu se nije javila", dodala je razočarana mladenka.

U trenutku pisanja objave, do vjenčanja su ostala samo tri dana, a ona je bila potpuno slomljena. "Jako sam uzrujana jer po svemu sudeći, ona neće doći. Nema rezerviran let, nije rekla roditeljima kada i koliko dugo planira ostati kod njih. Čak sam joj ponudila platiti hotel ako ne želi biti s njima! Rekla je da joj je u redu ostati kod njih", nastavila je.

Mladenka je dodala kako bi, naravno, voljela da joj sestra bude prisutna, ali da bi radije da joj je otvoreno rekla ako ne želi doći na vjenčanje. "Naravno, malo bi me povrijedilo, ali pomirila bih se s tim!", napisala je.

Blokiranje zbog nejavljanja

Njezini prijatelji savjetovali su joj drastičan potez – da blokira sestru ako se ne pojavi. Međutim, njezin zaručnik imao je drukčiji, smireniji pristup.

"Moj zaručnik kaže da pričekam dok ne prođe medeni mjesec, kada osjećaji ne budu tako snažni i kad prođe sav stres pa da onda pokušam razgovarati s njom. Sklonija sam tome da joj, ako se ne pojavi, pošaljem zadnju poruku, pričekam tjedan dana na odgovor i onda je blokiram ako ne odgovori. Zaručnik se boji da bih mogla požaliti ako je izbacim iz života, ali kaže da će me na kraju podržati što god odlučim", napomenula je.

Objava je privukla veliku pažnju, a mnogi korisnici na Redditu ponudili su joj podršku i savjete, tvrdeći da se iza sestrinog ponašanja možda krije nešto ozbiljnije.

"Ne znaš kroz što prolazi, a ako je blokiraš, možda nikada nećeš ni saznati. Možda je depresija, moglo bi biti bilo što", napisala je jedna osoba, a druga je dodala: "Čini mi se da se ovdje događa nešto puno veće. Kao da prolazi kroz nešto teško i ne osjeća se ugodno to podijeliti s obitelji."

Mnogi su pohvalili njezinog partnera: "Tvoj zaručnik zvuči kao divan čovjek kojem je stvarno stalo do tebe. Mislim da je njegov savjet ispravan – tenzije su sada previsoke zbog stresa oko vjenčanja i možda bi bilo pametno pričekati nekoliko tjedana prije donošenja konačnih odluka."

Jedan je korisnik logično primijetio: "Nisam siguran zašto bi blokiranje bio pravi potez. Blokiraš nekoga tko te neprestano kontaktira, a ti to ne želiš. Ako želiš da komunicira s tobom, blokiranje je suprotno od onoga što bi trebala učiniti."

Na kraju je mladenka objavila novosti: "Moja mama je potvrdila da ju je prošli tjedan uspjela dobiti na telefon. Više nije bolesna i osjeća se dobro." Iako se i dalje nije čula sa sestrom, odlučila je poslušati savjete. "Ako se pojavi, super. Ako ne, to je nešto s čime ću se nositi nakon medenog mjeseca. Slažem se s većinom i što god se dogodilo, neću je blokirati. Želim ostaviti ta vrata otvorenima za sve mogućnosti", zaključila je.

