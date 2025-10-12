Zamolila je djeda da je prati do oltara i izazvala obiteljski skandal: 'To je uvreda'

Jedna buduća mladenka potražila je podršku na internetu nakon što je njezin odabir osobe koja će je otpratiti do oltara izazvao ozbiljno nesuglasice unutar obitelji. Nakon što je u dobi od samo 11 godina izgubila oca, za nju nikada nije bilo dvojbe – ta čast pripast će njezinom djedu, čovjeku koji je bio uz nju u svim najvažnijim životnim trenucima.

Kako je ispričala u svojoj objavi na popularnoj platformi Reddit, koju je prenio i PEOPLE, njezin očuh godinama se nadao toj ulozi, no ona ga nikada nije doživljavala na taj način.

Foto: Shutterstock

Očuha nije doživljavala kao svog oca

"Nije on loš čovjek. Ne mrzim ga, niti osjećam odbojnost prema njemu, ali nikada ga nisam doživljavala kao očinsku figuru ili drugog oca", napisala je mladenka, objašnjavajući prirodu njihovog odnosa.

Naglasila je kako je od samog početka bila iskrena po tom pitanju. "O tome sam otvoreno govorila. Razgovarali smo o tome na seansama s mojim individualnim terapeutom, ali i na obiteljskoj terapiji gdje su bili prisutni i moja majka i očuh", pojasnila je.

Prisjetila se i kako se njezinom očuhu to nije svidjelo: "Rekao mi je da je razočaran i da želi raditi na tome da premostimo taj jaz kako bi mi postao očinska figura, ali ja sam mu odgovorila da nisam otvorena za to." Ta distanca nastavila se i u odrasloj dobi. Podijelila je situacije s fakulteta kada ga je predstavila kao "majčinog supruga", nakon čega joj je on prigovorio. "Rekao mi je kako je očekivao da ću ih predstaviti kao svoje roditelje, na što sam mu ponovila da se moj pogled na njega kao očinsku figuru nije promijenio", kazala je.

Djed joj je uvijek bio podrška

Kroz sve životne izazove, djed joj je bio čvrst oslonac. U svojoj objavi opisala je snažnu povezanost koju osjeća prema njemu. "Od rođenja sam bila posebno bliska s djedom s očeve strane. On i moj otac bili su vrlo slični, a prema meni je bio nevjerojatno dobar i pun ljubavi i prije i nakon što je tata preminuo. Dok je tata bio bolestan, djed je bio uz mene svaki dan. Kad je tata umro, upravo je djed bio taj koji je najviše puta brisao moje suze i pomogao mi da ponovno stanem na noge", napisala je emotivno.

Njegova podrška nije bila samo emocionalna. "Platio mi je cijelo školovanje na fakultetu i pomogao mi unajmiti stan za to vrijeme. Znao je da mi je tata ostavio nešto novca u fondu za fakultet, ali želio je da to sačuvam za kupnju kuće ili za 'crne dane' pa je odlučio pomoći mi i učiniti ono što moj otac nije mogao", dodala je.

Foto: Shutterstock

Izbor djeda nije se svidio očuhu

S obzirom na sve, za mladenku je odluka bila kristalno jasna. "Za mene je izbor da zamolim djeda da me otprati do oltara oduvijek bio očit. I to samo on jer sam s njim neusporedivo bliža nego s očuhom. Volim ga i želim ga uz sebe", objasnila je.

Međutim, kada je svoju odluku priopćila majci i očuhu, nastala je napetost. "Rekla sam im unaprijed i tada nisu ništa komentirali. Tek nakon što sam pitala djeda i nakon što je on prihvatio, počeli su se žaliti na moj izbor."

Očuh joj se izravno suprotstavio, tvrdeći da je njezina odluka bolna i uvredljiva. "Rekao je da je to nepoštovanje prema njemu jer je on bio tradicionalnija očinska figura od djeda. Dodao je i da se osjeća kao da je to uvreda, s obzirom na to da je od prvog dana jasno pokazivao da mi želi biti blizak i postati mi otac", podijelila je.

Odgovorila mu je podsjetivši ga na svoju iskrenost od samog početka. "Rekla sam mu da sam i ja uvijek bila jasna da ga ne vidim na taj način. Optužio me da ga kažnjavam zbog smrti moga oca i da umanjujem ljubav koju on osjeća prema meni."

Majka i očuh se uvrijedili

U raspravu se uključila i njezina majka, nadajući se da će je uvjeriti da se predomisli. "Rekla mi je da je to moje vjenčanje, ali da bih trebala uzeti u obzir ljude koji su mi najvažniji. Odgovorila sam joj da upravo to i činim. Pitala sam osobu koja mi je najvažnija."

Svađa je eskalirala kada je majka povezala financiranje vjenčanja s njezinim izborom. "Rekla je da bi ta čast trebala pripasti mom očuhu i da on ne bi trebao plaćati moje vjenčanje kako bi zaslužio tu ulogu. Odgovorila sam joj da nitko ne mora plaćati za tu čast jer je to isključivo moj izbor", podijelila je.

Nakon što je svoju priču podijelila na društvenoj mreži, korisnici su je podržali. Jedan korisnik je komentirao: "Nitko nema automatsko pravo na tu čast. Čak i da je tvoj otac živ (počivao u miru), i dalje bi imala puno pravo zamoliti djeda ili bilo koga drugog."

Ipak, mladenka priznaje da njezina majka i očuh ne odustaju. "Nije im stalo do toga hoće li povrijediti odnos koji imamo. Da jest, već bi odustali od ovoga", zaključila je i dodala kako oni zapravo žele da se ona osjeća drukčije nego što se osjeća. "Oni žele živjeti u stvarnosti koja ne postoji i nikada neće postojati."

