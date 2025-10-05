Zbog ideje da dijete prespava kod bake i djeda izazvala raspravu na internetu: 'Znam da nisam luda'

Jedna je majka izazvala burnu raspravu na društvenim mrežama nakon što je podijelila dilemu o tome je li pogriješila što nije željela da njezina 11-mjesečna kći prespava kod bake i djeda.

U objavi na popularnoj platformi Reddit, pojasnila je kako joj je suprug (35) početkom tjedna iznenada priopćio da će njihovo dijete prvi put prenoćiti kod njegovih roditelja. Budući da odluka nije bila prethodno dogovorena, to je među partnerima izazvalo niz nesuglasica i otvorilo raspravu među korisnicima o roditeljskim granicama i zajedničkom donošenju odluka, piše People.

Suprug ne uvažava njeno mišljenje

U svojoj objavi na Redditu, majka je navela kako je suprugu jasno dala do znanja da nije suglasna s idejom da njihova 11-mjesečna kći prespava kod njegovih roditelja.

"Rekla sam mu da ne može. Ne sviđa mi se ta ideja jer je još uvijek vrlo mala, a prijenosni krevetić smatram neprikladnim i potencijalno rizičnim zbog mogućnosti sindroma iznenadne dojenačke smrti (SIDS)", rekla je i dodala kako joj je suprug na to odgovorio da "nije važno što ona misli" te je odbio otkazati planove koje je već dogovorio sa svojim roditeljima.

"Rekao mi je da ga moje mišljenje ne zanima i da neće ništa otkazati. Sinoć sam mu ponovila da ona neće tamo prespavati, a on ju je jutros odmah odveo u vrtić, tako da se nisam stigla ni pozdraviti. Poručio mi je da će je njegova majka pokupiti i da se prestanem miješati jer pretjerujem i da se ponašam ludo", objasnila je.

U kasnijoj dopuni objave, majka je opisala kako je prilikom preuzimanja kćeri kod svekrve osjetila određenu napetost. Kako tvrdi, svekrva joj je jasno pokazala stav, a atmosfera je, kaže, bila nelagodna.

"Odmah sam osjetila da nešto nije u redu", napisala je i istaknula kako, unatoč neslaganjima, namjerava ostati dosljedna vlastitim roditeljskim uvjerenjima.

"Ako se kao roditelj ne osjećam ugodno s nečim, neću to dopustiti. Vjerujem svojoj intuiciji", poručila je.

Suprug za sve pita majku

Mnogi korisnici su stali na stranu majke, ističući kako nije pogriješila što je izrazila svoju zabrinutost. Jedan komentator je posebno naglasio loš pristup njezinog supruga: "Ne može te samo tako ignorirati. Mogao je razgovarati s tobom, postići kompromis, bilo što. Čak i ako je bio zabrinut da si previše zaštitnički nastrojena ili da patiš od postporođajne depresije, samo pogoršava situaciju jer ti radi iza leđa. Postoje puno bolji načini za rješavanje ovakvih problema."

"Čini mi se da ovdje nedostaje puno konteksta. Ne možemo u potpunosti razumjeti ton razgovora ni cijelu situaciju", napisala je druga osoba i dodala kako smatra da zabrinutost oko sigurnosti možda nije utemeljena: "Beba ima 11 mjeseci, a rizik od SIDS-a u prijenosnom krevetiću nije veći nego u standardnom. U toj je dobi taj rizik već značajno manji."

Autorica je objasnila da to nije bio prvi put, kaže da se takvo ponašanje njezinog supruga ponavlja otkako je rodila.

"Znam da imam problema s anksioznošću i zato idem na terapiju, ali problem je u tome što on uvijek bez pogovora sluša svoju majku kad je riječ o brizi za bebu – čak i kada su njezini savjeti zastarjeli – dok mene potpuno ignorira", napomenula je.

Kao primjer navela je situaciju kada je suprug pokušao njihovoj kćeri dati adaptirano mlijeko koje je stajalo čak pet sati jer mu je majka rekla da je to u redu. Upravo takve situacije su razlog njezine stalne zabrinutosti.

"Ne mislim da bi joj namjerno naštetili, ali osjećam da sam ja jedina koja je štiti od takvih stvari", napisala je, misleći na supruga i njegovu majku.

Otkrila je i dublje probleme u njihovu odnosu. Kaže da je pokušala razgovarati sa suprugom o mogućem razdvajanju i zajedničkom roditeljstvu, no njegov odgovor ju je uznemirio. "Rekao mi je da ne mogu nikamo otići jer smo se zakleli pred Bogom", komentirala je.

"Znam da nisam luda, a i moja terapeutkinja se slaže s tim, ali teško je u to vjerovati kada vas partner stalno uvjerava u suprotno, dok se sam ponaša na načine koji nisu primjereni", zaključila je.

