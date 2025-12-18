Bračni par imao isti san o mirovini, ali nije ispalo kako treba: 'Sada se razvodimo'

S pogledom na more, prekrasnim vrtom i plažom na dohvat ruke, useljenje u kuću u Dorsetu za bračni par u pedesetima trebalo je biti ostvarenje najljepšeg sna. Supružnici Luciana i James, maštali su o tome kako će ondje sretno stariti zajedno. No, idila se ubrzo pretvorila u noćnu moru koja je razorila njihov brak.

Oboje u srednjim pedesetima, odlučili su se za poluumirovljenje. Napustili su London i kupili bungalov kao projekt za renovaciju, nešto što su planirali raditi kao tim. James, po struci građevinar, preuzeo je sve strukturne radove, dok se Luciana usredotočila na interijere kako bi stvorili svoj savršeni dom. Bili su iznimno uzbuđeni oko budućnosti. Ipak, samo 18 mjeseci kasnije, bili su u uredu bračnog savjetnika, piše Daily Mail.

Foto: Freepik

Luciana više nije mogla prepoznati supruga

U tom trenutku, James i Luciana jedva su se mogli pogledati bez da izbije žestoka svađa. O intimnosti nije bilo ni govora. "Koja žena želi spavati s muškarcem prema kojem osjeća samo zamjeranje?", pitala se Luciana. S obzirom na to da je njihov brak gotovo 21 godinu bio predivan, bilo joj je neshvatljivo kako su stvari tako brzo krenule po zlu.

Iako je poznato da građevinski radovi uzrokuju stres, to nije bio razlog zašto je njihova veza visjela o koncu. Umjesto toga, krivac je, tvrdi, bilo preseljenje na selo. Toliko ljudi u srednjim godinama sanja o zamjeni velikih gradova za čišći zrak i sporiji tempo života, stoga su to planirali i oni. Upoznali su se 1995. godine, bili su najbolji prijatelji i srodne duše s velikom obitelji i uspješnim karijerama.

Nakon što su djeca odrasla i napustila dom, počeli su razmišljati o novoj fazi života. Putovanje u Indoneziju pružilo im je uvid u opušteniji način života uz more, što ih je potaknulo da se na kraju odluče preseliti u Dorset, regiju koju su oduvijek voljeli. U početku im je bijeg iz gradskog kaosa djelovao kao pravo olakšanje. No, retrospektivno, Luciana smatra da su odabrali pogrešan gradić. Iako je bio miran, ponekad je podsjećao na grad duhova. S prosječnom dobi stanovnika iznad 70 godina, mjesto je lokalno poznato kao "Božja čekaonica". Nažalost, taj mir i tišina ubrzo su iscrpili Jamesa.

Dok je ona uživala u miru, James je čeznuo za užurbanim tempom i svojim prijateljima, a posebno su mu nedostajali sinovi koji su ostali u Londonu. Njihov raznoliki društveni život zamijenili su obroci u istom malom lokalnom pubu.

Prvi znak da nešto ozbiljno nije u redu pojavio se otprilike godinu dana nakon preseljenja. James je počeo dolaziti kući sve kasnije, svraćajući svaku večer u pub. Dok bi ona popila čašu vina, on bi ispio pet ili šest velikih piva, što je shvatila tek kad bi vidjela prazne boce u smeću. Alkohol je mijenjao njegovu osobnost. Postajao je zloban, ljubomoran na uspjehe njezinih sinova i omalovažavao je njezin posao. Nakon svakog izlaska započeo bi svađu, a sutradan se ne bi sjećao što je rekao.

Foto: Shutterstock

Posljednji pokušaji očuvanja braka

Luciana ga je bezbroj puta pokušala suočiti s problemom pijenja, no on bi samo vikao: "Nisam ja pijanac!" Svađa se ponavljala dok jednog dana nije rekla: "Trebamo stručnu pomoć." Na njezino iznenađenje, pristao je na bračno savjetovanje.

Terapeutkinja je bila inteligentna i intuitivna, a u njezinu uredu napokon su mogli otvoreno razgovarati. Njezin glavni problem bilo je njegovo pijenje, a njegov je bio taj što se ona "nije dovoljno opuštala". Iako nisu izravno spominjali preseljenje, ono je bilo pozadinski uzrok svega.

Terapija je donijela tračak nade. James je smanjio unos alkohola i trudili su se provoditi kvalitetno vrijeme zajedno. Luciana je počela osjećati da suprug postaje onaj stari.

No, kraj tromjesečne terapije poklopio se s početkom sezone blagdanskih zabava, i on se brzo vratio starim navikama. Na Staru godinu, osjećala se loše zbog prehlade i nije htjela ići u pub. James je predložio da ode sam na nekoliko pića i vrati se do 20.30 sari, što se činilo razumnim. Međutim, vratio se u 1.30 ujutro, pijan, bez da se javio. U tom trenutku, dok se teturajući pojavio u spavaćoj sobi, nešto je u njoj puklo. Kipjela je od bijesa zbog njegova nepoštovanja. Rekla mu je: "Gotovo je, razvodim se."

Sljedećeg dana mu je rekla da mora pronaći drugo mjesto za život, i nije se bunio. Vjeruje da je dio njega mislio da će mu oprostiti, ali nije mogla.

Novi početak nakon slomljenog srca

Iako joj je srce bilo slomljeno dok su prolazili kroz razvod i tugovala je za sretnim brakom koji su nekoć imali, nije uspjela prevladati njihove dugotrajne probleme. "James je bio moj najbolji prijatelj i nikada neću pronaći nekoga poput njega", priznaje.

On se u međuvremenu vratio u London i navodno je u novoj vezi. Luciana živi miran život u novoj kući, također uz more, s muškarcem čiji je jedini odnos s alkoholom nekoliko piva na godišnjem odmoru.

Ne žali zbog preseljenja na obalu. "Nije to bila sretna poluumirovina kakvu sam zamišljala, ali vjerujem da je otkrila Jamesovo pravo lice, a to je dugoročno moralo biti dobro", zaključuje.

