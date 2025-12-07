Nakon crvenih i zelenih, prepoznajemo i 'bež alarme': Nisu razlog za prekid, ali su upozorenje

Koncept "bež alarma", koji je stekao značajnu popularnost na društvenim mrežama, nudi novu perspektivu na razumijevanje dinamike partnerskih odnosa.

Uz već poznate "zelene alarme", koje signaliziraju pozitivne osobine partnera, i "crvene", koje upozoravaju na potencijalne probleme, one ''bež'' označavaju specifičnu, neutralnu zonu. One se odnose na jedinstvene osobine ili navike partnera koje nisu ni pozitivne ni negativne, već jednostavno neuobičajene.

Foto: Pexels

Što su bež alarmi?

Te specifične, često simpatične, ali ponekad i neobične navike, poznate kao ''bež alarmi'', ne predstavljaju razlog za prekid veze, ali istovremeno nisu ni ključan faktor privlačnosti. Riječ je o neutralnim i bezopasnim osobinama koje mogu izazvati trenutak stanke ili blago iznenađenje, no ne predstavljaju prijetnju stabilnosti odnosa. Reakcija na partnerov bež alarm najčešće je prihvaćanje, a s vremenom se takve navike mogu integrirati u percepciju partnera kao dio njegove jedinstvene osobnosti.

Prema Cosmopolitanu, koji je pridonio popularizaciji ovog termina, ''bež alarm'' je pokazatelj da ste u vezi s osobom koja posjeduje male, bezopasne specifičnosti.

Foto: Shutterstock

Stvarni primjeri ''bež alarma''

"Kada ljudi govore o alarmima, zapravo se bave prepoznavanjem obrazaca. Crveni alarm je uočeno ponašanje koje vodi do negativnih posljedica, a zeleni do pozitivnih. ''Bež alarm'' je više osobna stvar za koju mislite da je čudna, ali nije razlog da ne nastavite upoznavati nekoga", objašnjava stručnjakinja za veze Cat Hoggard Wagley.

Kako bi se koncept lakše razumio, ovih 18 primjera iz stvarnog života ukazuju na to što su ''bež alarmi''.

"Njezino kihanje je toliko glasno i prodorno da zvuči kao da je eksplodirala automobilska bomba, ali samo kad smo sami. U javnosti kihne kao nježna djevojčica." — Richard (33) "Bež alarm kod mog dečka je to što je opsjednut time što je Talijan. Mislim da ne prođe dan da ne spomene nešto o Italiji ili talijanskom podrijetlu (oboje smo iz New Jerseyja)." — Gabby (24) "Ujutro zijeva prekomjerno i nekontrolirano. Mogao bi spavati četiri dana bez prestanka i svejedno bi se probudio i zijevnuo sedam puta u 40 sekundi." — Amanda (29) "Moj dečko ima 26 godina, ali pije gaziranu vodu s alkoholom kao studentica na brucošijadi. Subota navečer? 'Vrijeme je da se otvori jedna gazirana s alkoholom.' Večera vani? 'Uzet ću gaziranu s alkoholom.' Vruć dan? 'Ništa ne osvježava kao gazirana s alkoholom.'" — Meg (28) "Svaki put kad smo u avionu, moj dečko naruči sok od jabuke, ali isključivo i samo dok letimo." — Nicole (26) "Igra videoigre... znate, na računalu." — Gina (28) "Ona jede kečap, žlicom." — Bridget (22) "Moj dečko (čija su stopala dvostruko veća od mojih) krade moje čarape kako bi ih nosio kao stopalice." — Mandy (21) "Ne voli vući kofer na kotačićima pa ga umjesto toga nosi držeći za gornju ručku." — Michela (28) "Moj zaručnik nosi visoke sportske čarape podignute skoro do koljena dok vježba." — Janie (28) "Moj dečko obožava analizirati mirisne i okusne profile svega što jede. Pomirisat će ili kušati nešto, zastati na trenutak prije nego što progovori i opisati što mu se ističe. Doslovno gotovo svaki put." — Vee (29) "Moj dečko mora imati upaljen uređaj za bijeli šum kad god je u svojoj sobi (ne samo dok spava)." — Aly (26) "Kupa se više puta dnevno... recimo dva do tri puta." — Emma (27) "Moja zaručnica uopće ne koristi začine, umake ni preljeve. Salatu jede potpuno suhu." — Mark (24) "Moja partnerica svoje hiperfiksacije pretvara u glavne osobine ličnosti. Male kuće? Sagradila je jednu. Kodiranje? Pretvorila ga je u karijeru." — Rachel (27) "Moj dečko odbija imati društvene mreže, ali mi šalje videe i memeove s Reddita pet tjedana nakon što sam ih ja vidjela na Instagramu ili TikToku. Također sluša audioknjige dok radi mrtvo dizanje." — Sophia (28) "Obožava Frappuccino, ali inače uopće ne pije kavu. Danas je uzeo onaj novi s mentom." — Camila (27) "Moj partner uvijek pita ljude za susjednim stolom što su naručili..." — Kaylon (25)

