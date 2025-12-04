Gost zbog vjenčanja bliskih prijatelja ostao u šoku: 'Osjećam se prevareno'

Jedan je uzvanik nedavno prisustvovao vjenčanju svojih prijatelja, no ostao je zatečen kada je kasnije saznao da ceremonija zapravo nije bila pravno valjana.

Kako prenosi People, cijela situacija potaknula je raspravu o tome što vjenčanje zapravo predstavlja i osjećaju li se gosti prevarenima ako svjedoče nečemu što nije službeno.

Ceremonija zavarala sve prisutne

Muškarac je objasnio kako su se dvoje njegovih bliskih prijatelja vjenčali tijekom ljeta. "Imali su ceremoniju i, gledajući unatrag, koristili su nekonvencionalan rječnik te nikada nisu izgovorili 'muž' ili 'žena', ali činilo se kao pravo vjenčanje. No, nedavno sam saznao da oni zapravo nisu zakonski vjenčani i nemaju namjeru to ni postati", napisao je.

Dodao je kako je par kasnije objasnio da je vjenčanje bilo zamišljeno isključivo kao proslava njihove ljubavi i međusobne predanosti.

"Racionalno gledano, znam da nema nikakve razlike u mom životu jesu li oni zakonski vjenčani ili ne, ali se svejedno osjećam nekako prevareno", priznao je gost.

Zatim je dodatno pojasnio: "Čini mi se čudnim i neukusnim organizirati veliko vjenčanje i tražiti od prijatelja i obitelji skupe poklone s popisa samo kako bi se proslavilo to što ste u vezi... ali s druge strane, pretpostavljam da je to i smisao normalnog vjenčanja?"

Problem nije u braku, već u iskrenosti

Kolumnistica Ilyce Glink poručila mu je da su njegovi osjećaji opravdani, ali da bi njegova ljutnja mogla biti usmjerena na pogrešnu stvar.

Glink je zaključila da stvarni problem nije u tome što se par nije zakonski vjenčao, već što nisu bili iskreni oko toga od samog početka.

"Da su rekli: 'Organiziramo ceremoniju predanosti kako bismo proslavili naše partnerstvo i voljeli bismo da nam se pridružite', mogli ste odlučiti hoćete li doći i donijeti poklon. Umjesto toga, pustili su da svi pretpostave da se radi o zakonskom braku, što ostavlja dojam obmane", napisala je.

Ipak, Glink je potaknula gosta da razmisli "koja je stvarna razlika" između zakonskog braka i predanog životnog partnerstva.

"Funkcionalno, za vas kao gosta, nema je. Pojavili ste se, proslavili njihovu vezu i dali im lijep poklon. To je društveni ugovor. Činjenica da nisu predali papire državi ne mijenja to da ste svjedočili kako se dvoje ljudi obvezuje jedno drugome", napomenula je i dodala da, iako je ceremonija možda bila samo "performans", ako se par doista obvezao na doživotnu predanost — što uključuje zajedničke financije, dom i dugoročne planove — onda je papirologija "samo birokracija".

Na kraju, istaknula je da, čak i ako par prekine za šest mjeseci, to se ne bi razlikovalo od para koji se razvede unutar godinu dana braka.

"Dopušteno vam je da se osjećate čudno zbog toga, ali praktično govoreći, dali ste poklon kako biste proslavili vezu. Ta veza i dalje postoji. Jednostavno zaboravite na to", zaključila je.

Što vi mislite o ovoj situaciji? Slažete li se s gostom ili parom koji je na ovaj način organozorao ceremoniju? Biste li se vi osjećali prevareno?

