Brigitte Bardot je jedinog sina zvala 'tumorom': Evo gdje je Nicolas-Jacques Charrier danas

Brigitte Bardot, ikona francuskog filma, model i pjevačica koja je preminula 28. prosinca 2025. u 91. godini, desetljećima je bila sinonim za ljepotu i slobodu. No, iza blještavila kamera i svjetske slave, jedna uloga koju nikada nije željela bila je ona majke.

Odnos s njezinim jedinim sinom, Nicolasom-Jacquesom Charrierom (65), od samog početka bio obilježen boli, odbacivanjem i javnim skandalima koji su kulminirali sudskom tužbom.

Trudnoću je smatrala noćnom morom

Nicolas-Jacques Charrier rođen je 11. siječnja 1960. godine u Parizu, u stanu koji je dijelila s tadašnjim suprugom, glumcem Jacquesom Charrierom, koji je preminuo 3. rujna 2025. godine. Dok je svijet slavio rođenje nasljednika slavnog para, za Bardot je trudnoća predstavljala noćnu moru. U svojim kontroverznim memoarima "Inicijali B.B.", objavljenim desetljećima kasnije, bez zadrške je opisala svoje osjećaje.

"Gledala sam svoj ravni, vitki trbuh u zrcalu kao dragog prijatelja na čiji sam lijes upravo trebala spustiti poklopac", napisala je. Trudnoću je otvoreno usporedila s "tumorom koji raste u meni", a sina je u knjizi nazvala "predmetom moje nesreće". Njezina izjava da nikada nije željela biti majka i da se ne osjeća dovoljno odraslom da se brine o djetetu šokirala je javnost i zauvijek definirala njezin odnos sa sinom.

Brak između Bardot i Charriera bio je kratkog vijeka. Razveli su se 1962. godine, a skrbništvo nad dvogodišnjim Nicolasom dodijeljeno je ocu. Dječak je odrastao uz oca te baku i djeda s očeve strane, daleko od medijske pompe koja je pratila svaki korak njegove majke.

Bardot je kasnije objasnila svoju odluku, tvrdeći da mu nije mogla pružiti stabilnost. "Nisam mogla biti njegov oslonac jer sam i sama bila potpuno neuravnotežena, izgubljena u tom ludom svijetu", priznala je u jednom intervjuu.

Kontakt između njih bio je uglavnom površan i rijetko su se susretali. Prema nekim navodima, kada je kao dvanaestogodišnjak izrazio želju da živi s njom, ona ga je odbila primiti u svoj dom. Jaz između njih postao je nepremostiv.

Sudski epilog bolnog odnosa

Vrhunac njihovog narušenog odnosa dogodio se 1997. godine, nakon objave njezine autobiografije. Zbog teških riječi i otkrivanja intimnih obiteljskih detalja, Nicolas i njegov otac tužili su Brigitte Bardot za narušavanje privatnosti. Pariški sud presudio je u njihovu korist, naloživši glumici da im isplati odštetu od otprilike 40.000 američkih dolara (oko 33.000 eura).

Jacques Charrier je čak napisao i knjigu kao odgovor na njezine memoare, pod nazivom "Moj odgovor Brigitte Bardot", u kojoj je pokušao rehabilitirati njezin lik majke, tvrdeći da posjeduje pisma koja svjedoče o njezinoj ljubavi prema sinu.

Danas Nicolas-Jacques Charrier živi povučenim životom u Norveškoj, daleko od očiju javnosti. U braku je s Anne-Line Bjerkan, s kojom ima dvije kćeri, Annu-Camillu i Théu-Joséphine te je u međuvremenu postao i djed. Unatoč povremenim susretima, poput vjenčanja Brigitte Bardot s Bernardom d'Ormaleom 1992. u Norveškoj, njihov odnos ostao je trajno obilježen ranijim emocionalnim udaljavanjem. U jednom od posljednjih intervjua Bardot je izjavila da je sinu obećala da više neće javno govoriti o njemu.

