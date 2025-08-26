Ova prehrana može smanjiti rizik od demencije, čak i ako imate gen za Alzheimera

Nova istraživanja objavljena u časopisu Nature Medicine pokazuju da mediteranska prehrana može značajno smanjiti rizik od Alzheimerove bolesti, čak i kod ljudi s najvišom genetskom predispozicijom.

Znanstvenici sa Sveučilišta Harvard i Mass General Brigham otkrili su da prehrana bogata ribom, povrćem, orašastim plodovima i zdravim mastima donosi najveću korist onima koji imaju dvije kopije gena APOE4 - genetskog faktora koji desetostruko povećava rizik od Alzheimerove bolesti, piše Daily Mail.

Foto: Shutterstock

Mediteranska dijeta pomaže u borbi od Alzheimerove bolesti

Glavna autorica studije, dr. Yuxi Liu, ističe: "Mediteranska dijeta jedini je prehrambeni model za koji postoji dokaz da pozitivno utječe na moždane funkcije u kliničkim istraživanjima."

Studija je analizirala više od 4000 žena tijekom 30 godina, a rezultate su potvrdili i sa skupinom od gotovo 1500 muškaraca. Pokazalo se da mediteranska prehrana smanjuje upalu, poboljšava zdravlje krvnih žila, povećava osjetljivost na inzulin te smanjuje razinu štetnih proteinskih naslaga (amiloidnih plakova) u mozgu, koje su povezane s kognitivnim padom.

"Ova prehrana mijenja važne biomarkere u krvi, što je zaslužno za oko 40 posto ukupnih koristi koje dijeta donosi", objašnjava dr. Liu.

Foto: Shutterstock

Rizik od Alzheimerove bolesti kod ljudi koji nose dvije kopije gena APOE4 je oko 90 posto, što je znatno više u odnosu na one bez tog gena (oko devet posto) ili s jednom kopijom (30 posto).

Poznati australski glumac Chris Hemsworth nedavno je otkrio da ima dvije kopije gena APOE4, što značajno povećava njegov rizik od razvoja Alzheimerove bolesti, zbog čega je odlučio usporiti karijeru i posvetiti se očuvanju zdravlja svog mozga.

Studija potvrđuje da je mediteranska prehrana, u kombinaciji s dijetom DASH, jedna od najučinkovitijih prehrambenih strategija za smanjenje rizika od demencije.

"Prehrambene preporuke poput ovih trebale bi biti usmjerene na cijelu populaciju, ali osobito na osobe s visokim genetskim rizikom", ističe dr. Liu.

Ova otkrića pokazuju da čak i osobe koje imaju genetsku sklonost za Alzheimerovu bolest mogu smanjiti rizik pravilnom prehranom i zdravim načinom života. To znači da briga o sebi, poput pravilne prehrane i drugih zdravih navika, može biti važna za svakoga, bez obzira na naslijeđene gene.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bolest ne bira: Splitski KBC ima jednu od najsuvremeniju dijagnostiku koja spašava živote