Plenković o Benkovačkom festivalu: ‘Ne kanim polemizirati, taj čovjek mi je potpuno nebitan'

Ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je da kontrola i sloboda izražavanja i kultura ne idu ruku pod ruku te je tako odgovorio svom koalicijskom partneru Ivanu Penavi.

Šef Domovinskog pokreta je za RTL DANAS rekao da bi država trebala provjeravati što financira javnim novcem. Sve se događa nakon prosvjeda branitelja zbog festivala u Benkovcu i Šibeniku za koje tvrde da vrijeđa vrijednosti Domovinskog rata.

I premijer Andrej Plenković je bio jasan – nije za kontrolu kulturnih događanja, a osvrnuo se i na organizatora festivala u Benkovcu.