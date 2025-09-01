Europska komisija sumnja na rusku sabotažu aviona kojim je letjela Ursula: 'Naviknuli smo'

OSTAO BEZ GPS-A /

Zrakoplov predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u nedjelju je ostao bez GPS navigacije i morao je prisilno sletjeti u Bugarsku pomoću papirnatih karata. Bugarski kontrolori leta potvrdili su da je navigacijski sustav bio u potpunosti blokiran, a bugarska vlast sumnja na rusko ometanje. Informaciju demantira glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov.

Inače, incident se događa u jeku sve češćih prijava ometanja GPS-a iznad istočne Europe i Baltičkog mora, što ozbiljno zabrinjava europske sigurnosne službe. Iako Moskva odbacuje optužbe, Bruxelles poručuje da se ovakvi slučajevi neće ignorirati.

"Primili smo informacije od bugarskih vlasti da sumnjaju kako je do ovoga došlo zbog izravnog ometanja koje je počinila Rusija. Naravno, svjesni smo i naviknuli na prijetnje i zastrašivanja koja su redoviti dio neprijateljskog ponašanja Rusije. Naravno, to će samo još više ojačati naš nepokolebljivi angažman za jačanje obrambenih kapaciteta i podrške Ukrajini", kazala je glasnogovornica Europske komisije Arianna Podesta. Više doznajte u prilogu.