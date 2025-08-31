Slavonski show! Kandžije pucale, vol na ražnju, a baklja gorjela u kotliću!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DERNEK ZA SVE /

U svečanom mimohodu sudionika Olimpijade u Brođancima i narodne nošnje, tamburice i zvonki izrazi dobre volje, a olimpijska baklja u rukama je najmlađih i najradosnijih.

Olimpijski plamen, simbol Olimpijade, pali se na jedinstven način - u slavonskom kotliću, a svoju ulogu u svečanosti otvaranja imaju i kuburaši.

Kada su krenula natjecanja pucale su i kandžije, a najiskusniji natjecatelji kažu kako su pri tome najvažniji vještina pokreta i vrh kožne kandžije.Više pogedajte u prilogu Bojana Uranjeka