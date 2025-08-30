Vojni piloti spasili dijete s Korčule unatoč nevremenu: 'Nismo se premišljali ni u jednom trenutku'

HITNI LET S OTOKA /

Unatoč velikom nevremenu, helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jutros je prevezao dijete s Korčule u Split. Bila je riječ o hitnom prijevozu - poletio je iz Divulja prema otoku oko 8 i 30. Na helidromu Blato na Korčuli posada je preuzela maloljetno dijete u pratnji majke i dva člana medicinskog tima, te su potom sletjeli u Split oko 9 i 30, gdje je dječak predan medicinskim službama. Iako se sve odvijalo brzo i precizno, let je, dodaju u MORH-u, bio sve samo ne jednostavan. Detalje akcije doznali smo od pukovnika Stjepana Stepića, pilota i zapovjednika 395. eskadrile transportnih helikoptera