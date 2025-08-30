Umjetna inteligencija ulazi u klupe: evo što će učiti naši školarci

PALA ODLUKA! /

Hrvatska je prva koja u osnovne škole uvodi umjetnu inteligenciju na nacionalnoj razini. Tu priliku dobit će učenici petih i šestih razreda. O umjetnoj inteligenciji Jana je uglavnom učila sama, a najčešće koristi Chat GPT.

"Koristim ga da mi daje ideje za crtanje, da mi predloži neke sportove i takve stvari. Htjela bih više naučiti kako to ljudi uspiju kodirati da uspiju napraviti da ona sama odgovara na pitanja i tak brzo odgovori", kaže Jana, učenica 6. razreda OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu.

Novim kurikulom imat će tu priliku. U škole dolazi izvannastavna aktivnost u kojoj će učenici učiti o AI-u. Učiteljica informatike u ovoj školi, Aleksandra Feldin Banić ističe kako je budućnost pred vratima. "To je njihova budućnost, oni se s tom tehnologijom sada već susreću i sigurno će u nekom vidu u budućnosti morati se koristiti umjetnom inteligencijom", kazala je.

I ravnatelj, Krešimir Supanc je za iskorak na ovom polju. "Za našu školi i za ostale to znači iskorak prema trendu koji se nalazi u društvu i koji učenici slijede." Nakon godine eksperimentalnog programa za 7. i 8. razrede, pala je odluka da i mlađe o tome treba educirati. Imat će 35 sati godišnje s naglaskom na praktični rad. Kako će im izgledati sati, što će učiti i je li sve spremno provjerila je Laura Damnjanović Šalamon.