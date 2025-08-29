Nakon prijetnje Jergoviću, osvanuo novi grafit, je li autor isti? Postoji znakovit detalj

'NA STRAH NE PRISTAJEM' /

Rat grafitima se nastavlja. Samo dan nakon što je na pročelju zgrade u kojoj živi pisac i novinar Miljenko Jergović osvanuo prijeteći grafit, tijekom noći ispisan je novi. Na meti je ovoga puta i saborska zastupnica što je izazvalo niz političkih reakcija. Stigao je i odgovor državnog vrha -

Svježi sloj boje prekrio je prijetnju, ali poruka je poslana. Uz ime hrvatsko - bosanskog pisca i novinara Miljenka Jergovića - pojavilo se i ono saborske zastupnice Dalije Orešković.