Meteorolog o vremenu do kraja dana: Izdan najviši stupanj upozorenja, prijete obilna kiša i tuča

Iako se tako nije činilo početkom dana, stiže nam jače pogoršanje vremena, a bit će i izuzetno opasnih vremenskih prilika.

Stiže nam jače naoblačenje iz Italije sa jugozapada. Zahvaćen je Jadran i područja uz njega, a do kraja dana obuhvatit će i veći dio središnje te istočne Hrvatske. Najviši stupanj upozorenja za olujno nevrijeme danas vrijedi za sjeverni i srednji Jadran, kao i za cijelu unutrašnjost Dalmacije, osobito njezine sjevernije dijelove.

Mjestimice se očekuje obilna kiša, bujične i urbane poplave, a prolazno je moguća i tuča, dok se na moru ne isključuju pijavice.

Obilna kiša na Jadranu

Tijekom iduće noći i jutra obilna kiša moguća je na Jadranu i u njegovom zaleđu, no glavnina opasnog vremena seli se u Dalmaciju i na krajnji jug zemlje, osobito šire dubrovačko područje, gdje se očekuje grmljavinsko nevrijeme. Na jugu će biti vjetrovitije, puhati će umjereno do jako jugo, a u ostalim dijelovima zemlje slab do umjeren jugozapadnjak.

Od sredine dana mogući su lokalni izraženiji pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti, osobito u Slavoniji, dok se ponegdje u Dalmaciji, posebice prema jugu, očekuje novi val nevremena s obilnim oborinama.

U nedjelju razvedravanje

U nedjelju se očekuje postupno smirivanje i razvedravanje, a malo kiše moguće je još ujutro na istoku i jugu. Početkom novog tjedna bit će još sunčanije; ujutro svježije, ali danju ponovno stiže južina pa će biti toplo i sparno.

