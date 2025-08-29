Susjedi na udaru nevremena: Ceste pod vodom, željeznica zatvorena! 'Ne izlazite iz kuće'

Slovenske Primorje pogodila je jutros snažna oluja koja je uzrokovala probleme u prometu. Pala je velika količina oborina, dio cesta je zatvoren, poplavljena je pruga, a aktiviralo se nekoliko klizišta.

Posebno je dramatično u slovenskoj Istri gdje su vodostaji rijeka naglo porasli. "Oborine su već poplavile nekoliko područja", objavila je tamošnja Agencija za zaštitu okoliša.

Dio željezničke pruge Divača-Koper je poplavljen, objavile su Slovenske željeznice koje su za putnike organizirale alternativne oblike prijevoza. Osim toga, na području Kopra su oštećene ceste pa Prometno-informacijski centar upozorava vozače da prilagode brzinu uvjetima na prometnicama.

Upozorenje za građane

"Ceste Rižana-Bivje i Prade-Pobegi su zatvorene, cesta Cepki-Dekani je prekrivena zemljom, kao i cesta Vanganel-Marezige-Župančiči. Došlo je do odrona ispred tunela Dekani iz smjera Črnog Kala prema autocesti, cesta u Ospu je zatvorena zbog potoka koji je poplavio cestu, cesta ispred policijske postaje Škofije je otežana za vožnju, šahtovi su otvoreni na cesti u Pobegima, regionalna cesta u Cepkiju je potpuno zatvorena zbog nanosa", objavile su vlasti.

Svi dostupni timovi u Kopru su na terenu, a vatrogasci su jutros imali oko 70 intervencija povezanih s olujom, prenosi 24 Ur. Zbog jakog nevremena i porasta vodostaja rijeka Badaševice i Rižane, vlasti su pozvale građane da ostanu u svojim domovima. "Situacija se brzo pogoršava, ceste zatvaraju, a područje je opasno za kretanje", apeliraju iz općine Kopar.

Slovenska Agencija za okoliš izdala je narančasto upozorenje na oluje i kišu za sjeverozapadni, jugozapadni i središnji dio zemlje. Olujno vrijeme će postupno popuštati u drugom dijelu noći na subotu, ali tijekom dana ponovno je moguć rast vodostaja dijela rijeka.

DHMZ izdao crveno upozorenje za sjeverni i srednji Jadran

Državni hidrometeorološki zavod izdao je najviše, crveno upozorenje za područje sjevernog i srednjeg Jadrana zbog grmljavinskog nevremena koje se očekuje u petak poslijepodne i navečer, uz moguć jak i olujni vjetar te obilnu kišom koje mogu dovesti do bujičnih i urbanih poplava.

Crveno upozorenje je za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, a nestabilno vrijeme zahvatit će u petak i unutrašnjost zemlje. Najprije će zahvatiti Zagrebačku i Karlovačku regiju, a potom i istočne krajeve odnosno Osječku regiju. Očekuju se grmljavinska nevremena, lokalno i tuča, uz prolazno jak i olujan sjeverozapadni vjetar, priopćili su u petak iz DHMZ-a.

Za subotu, 30. kolovoza, crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti, DHMZ je izdao za područje Kninske, Splitske i Dubrovačke regije zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. U noći s petka na subotu te tijekom subote očekuju se obilne oborine u južnoj Dalmaciji, a lokalno bi moglo pasti i do 100 litara kiše po četvornom metru, što značajno povećava rizik od bujičnih i urbanih poplava.

Postupno smirivanje i više sunčanih razdoblja očekuje se u nedjelju, zadnjeg dana kolovoza. Iz DHMZ-a podsjećaju građane da prate vremenske prognoze i upozorenja te da svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima.

Preporučuju redovito praćenje upozorenja na meteo.hr, te da se ne zanemaruju stupnjevi upozorenja, a aktivnosti usklade s vremenskim prilikama i postupa u skladu s preporukama i uputama nadležnih službi.

