Uhićena majka (19) koja je ostavila novorođenče u vreći pokraj kontejnera: 'Beba je jedva disala'

Po nalogu Višeg državnog odvjetništva u Beogradu, policija je uhitila A. S. (19), majku koju se sumnjiči da je ostavila svoje novorođenče staro sedam dana pokraj kontejnera u Zemunu. Kako doznaje Blic, protiv nje je podignuta optužnica za pokušaj teškog ubojstva.

Podsjetimo, novorođenče je pronađeno u petak oko 8.20 sati, beba je bila zamotana u ručnike i zamotana u vreću. Našla ju je Maja Miladović koja je za srbijanske medije rekla da se, kao i svakog jutra, šetala psa Dunavskom ulicom u Zemunu kad je naišla na vrećicu iza kontejnera u kojoj se nešto micalo.

"Mislila sam da je puž ili neka životinja, ali kad sam se približila, vidjela sam da je to beba. Jedva je disala i bila je sva plava" rekla je Maja.

S obzirom na stanje u kojem je novorođenče pronađeno, postojala je ozbiljna zabrinutost za njezino zdravlje jer se, kako je objasnila Maja, djevojčica borila za zrak.

"Beba je bila u lošem stanju, otvarala je usta, hvatala zrak i bila je blijeda, gušila se. Međutim, sada iz bolnice kažu da je beba stabilno", kazala je. Tvrdi da je tim hitne pomoći po dolasku ustvrdio da je beba stara oko sedam dan.

POGLEDAJTE VIDEO: Očajna Daria: 'Najprije su mi uništili dom u Donjecku, pa u Harkivu, a sad i ovdje u Kijevu'