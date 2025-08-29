Izraelska vojska pronašla tijela dva taoca u Gazi, Netanyahu: 'Jedan je ubijen prvog dana rata'

Izraelska vojska pronašla je tijela dva taoca oteta iz Izraela i vratila ih iz Pojasa Gaze.

Jedna od žrtava bio je Izraelac koji je ubijen na dan masakra Hamasa na jugu Izraela 7. listopada 2023., rekao je premijer Benjamin Netanyahu u izjavi svog ureda.

U početku nisu dane nikakve informacije o identitetu druge osobe. Posmrtni ostaci se trenutačno identificiraju.

Apel međunarodne zajednice

Povratak talaca koje drže palestinski militanti, bilo živih ili mrtvih, ključni je zahtjev Izraela i prosvjednika usred dugotrajnog rata u Gazi.

Izrael se priprema na preuzimanje Gaze, najvećeg grada u enklavi, usprkos pozivima međunarodne zajednice da odustane od te odluke koja bi mogla uzrokovati ogromne civilne žrtve.

U gradu Gazi trenutačno se nalazi milijun palestinskih izbjeglica.

POGLEDAJTE VIDEO: Gaza broji nove mrtve: 'Sumanuta Netanyahuova Vlada ne prestaje sa zločinačkim napadima'