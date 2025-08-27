Teško ranjen, ostao bez noge, ali je preživio: 'Komadi njihovih tijela bili su na meni...'

Ime Jamala Badaha pojavilo se na popisu poginulih. No, fotograf koji radi za Palestine Today jedan je od trojice novinara koji su preživjeli stravičan izraelski napad na bolnicu Nasser u Khan Younisu, u kojem je u ponedjeljak ubijeno 20 ljudi, uključujući pet novinara.

Među preživjelima su i njegov kolega Hatem Omar i Mohammed Fayeq. Iste sreće nije bio kolega s Reutersa Hossam Al-Masri kojeg su u crnoj vreći odnijeli iz ruševina.

Bilo je nekoliko minuta iza deset sati ujutro. Jamal i kolege već su stigli u Nasser gdje inače pune opremu i spavaju. Nakon prvog bombardiranja, potrčali su prema zgradi bolnice kako bi emitirali što se događa. "Kao i uvijek, htjeli smo prvi reći istinu. U napadu je poginuo kolega s Reutersa Hossam Al-Masri. Kada su ga stavili u crnu vreću, uključili smo telefone i nastavili snimati, unatoč tuzi. U tom trenutku uslijedio je drugi napad", prepričava Jamal koji je teško ranjen.

Foto: Profimedia

Mislili su da je napad gotov

U napadu su ubijeni novinari koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medijske kuće, zdravstveni djelatnici i civili. Ranjeno je 50 osoba, među kojima su bili teško bolesni pacijenti koji su već primali njegu.

Na fotografijama iz bolničkog kreveta vidi se da je ostao bez noge. Sav je u zavojima, stradala mu je i druga noga. Rane na njegovom licu bolan su podsjetnik na ostatke bombe koja mu je zauvijek promijenila život.

"Svijet kao da je postao crn. Kad sam došao svijesti, otvorio sam oči i vidio da su svi oko mene mrtvi. Komadi njihovih tijela bili su na meni. Bio sam zaglavljen desetak minuta dok me nisu izvukli. Vrištao sam, zvao upomoć, htio sam izaći. Ali svi su bili u strahu", rekao je za Corriere della sera.

Foto: Profimedia

Tog dana, kao i inače, radio je svoj posao. Zadatak mu je bio otići na pogođeno područje, fotografirati i snimiti što se događa. Nije ni slutio da će mu pred očima poginuti stariji kolega s kojim se šalio, pravio mu društvo, brinuo se za mlađe kolege. Od traume, priznaje Jamal, ne može spavati.

"Ponovno vidim tu scenu. Vidim Muaza Abu Tahu bez glave. Mohammeda Salamu prepolovljenog. Nemam pojma gdje je Mariam Abu Dagga završila. U tim minutama koje su trajale cijelu vječnost bojao sam se da će doći i do trećeg napada jer je drugi već bio neuobičajen", prepričava.

Nitko nije očekivao da će nakon prvog udara uslijediti drugi. Nitko nije mislio da je u opasnosti. Izgledalo je kao da je gotovo.

Unatoč boli i stravičnim scenama koje teško da će ikada zaboraviti, nada se pravdi i želi se vratiti na posao. "Boli me i tijelo i duša. Teško je, ali jaki smo i otporni. Nastavit ćemo prenositi našu poruku svijetu", obećava.

'Izrael ne želi da se zna istina'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opisao je napad kao "tragičan nesretan slučaj". Izraelska vojska tvrdi da je ubila šest militanata, ali da istražuje okolnosti pogibije civila, među kojima je bilo i petero novinara.

Hamas je s druge strane odbacio tvrdnje da je među poginulima bilo i militanata. U priopćenju vladinog medijskog ureda, kažu da je jedan od šest Palestinaca, za koje Izrael tvrdi da su bili militanti.

Jamal kaže da su im u razrušeno Gazi ostali samo mobiteli i kamere. Neće stati, dodaje, čak i ako ih žele spriječiti da razotkriju zlo koje se tamo događa.

"Mi novinari smo civili. Kolege koji su poginuli su civili. Nemamo oružje niti pripadamo bilo kojoj oružanoj skupiti. Nismo Hamas ni islamski džihad. Ovo je naš posao. Fotografije su sve što imamo. Fotografije koje prikazuju ubijene žene i djecu. Izrael ne želi da svijet vidi istinu. Zato su Hossam Al-Masri i ostali poginuli", zaključuje ranjeni fotograf.

