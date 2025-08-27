Premijer Češke udario po Bruxellesu, kategorično odbio plan: 'To je opasno i zloupotrebljivo'

Češki premijer Petr Fiala (ODS) odbio je prijedlog kojim bi se nadzirala internetska komunikacija građana s ciljem borbe protiv dječje pornografije i zlostavljanja djece. Upozorio je da se takav alat može zloupotrijebiti te bi predstavljao narušavanje privatnosti milijuna ljudi. To je napisao na društvenoj mreži X.

U Europskoj uniji za sada nema većine za ovaj prijedlog, objavio je i češki ministar unutarnjih poslova Vít Rakušan (STAN) na istoj mreži. Obojica su reagirala na izvještaj portala Novinky.cz o takozvanoj “kontroli chata”.

Definitivno nećemo podržati

“U svoje ime i u ime cijele koalicije Zajedno želim jasno reći: nećemo dopustiti nadziranje privatne korespondencije građana. Ne slažemo se s tim da bi bilo moguće nadzirati sve e-mailove ili poruke na platformama poput WhatsAppa ili Messengera”, napisao je premijer. Prema njegovim riječima, zaštita djece jest važna, ali se mora postići na druge načine.

“Ne tako da to znači narušavanje privatnosti milijuna ljudi. To je opasno i može se zloupotrijebiti. Zato smo to do sada odbijali i nastavit ćemo to odbijati i u budućnosti”, dodao je.

“Kontrolu chata u njezinu sadašnjem obliku Češka definitivno neće podržati”, izjavio je Rakušan.

“U ovom trenutku ne postoji kvalificirana većina država članica za ovu mjeru”, dodao je.

'To nas gura prema istoku'

Potpredsjednik oporbenog pokreta ANO Radek Vondráček napisao je na mreži X kako državni nadzor nema veze sa zapadnim vrijednostima.

“Takvi koraci nas realno guraju prema Istoku. Pokret ANO se dugo bori za očuvanje građanskih sloboda i nastavit će. ANO, mi smo prozapadni!” istaknuo je.

Prijedlog “chat kontrole” temelji se na inicijativi Europske komisije iz 2022. godine, a cilj mu je borba protiv seksualnog zlostavljanja djece. Davatelji internetskih usluga, uključujući aplikacije za dopisivanje, društvene mreže i servise za pohranu podataka, morali bi zakonski pretraživati sadržaj poruka i spremljenih datoteka pomoću algoritama. Pružatelji usluga bili bi obvezni obavijestiti nadležne vlasti o materijalima povezanim s dječjom pornografijom ili zlostavljanjem maloljetnika. Protivnici prijedloga smatraju ga oblikom masovnog nadzora nespojivim s demokratskim vrijednostima, koji bi mogao ugroziti privatnost građana EU-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Povjesničari, stjuardese, pisci: Koga će prvog zamijeniti umjetna inteligencija?