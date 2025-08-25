Napadnuta bolnica u Gazi, među poginulima pet novinara. IDF: 'Žalimo zbog svake štete...'

Najmanje 20 ljudi poginulo je u izraelskom zračnom napadu na bolnicu Nasser u Khan Younisu, potvrdilo je ministarstvo zdravstva u Gazi. Među poginulima je pet novinara, uključujući freelancere za Associated Press, Reuters i Al Jazeeru, piše Sky News.

Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su da je bolnica pogođena i izdale priopćenje: "IDF ne cilja namjerno civile. IDF ulaže sve napore da smanji štetu, dok štiti sigurnost naših vojnika... Žalimo zbog svake štete nanesene neuključenim osobama".

"Hamas teroristi koriste civilnu infrastrukturu, uključujući bolnice, kao štit. Čak su i iz same bolnice Nasser djelovali", rekao je glasnogovornik Effie Defrin te najavio hitnu istragu okolnosti napada.

"Potreseni smo gubitkom naših suradnika i šaljemo duboku sućut njihovim obiteljima", izjavili su iz Reutersa.

Reakcije međunarodne zajednice

Donald Trump izjavio je: "Nisam sretan zbog toga. Ne želim to vidjeti. U isto vrijeme, ovaj užas se mora okončati", rekao je američki predsjednik Donald Trump.

Napad su osudili i Liječnici bez granica (MSF): "Zgroženi smo jer izraelske snage nastavljaju nekažnjeno napadati zdravstvene radnike i novinare."

Turska je napad nazvala "udarom na slobodu medija i još jednim ratnim zločinom." Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy rekao je da je "užasnut".

Prema ministarstvu zdravstva u Gazi, u posljednja 24 sata ubijeno je 58 Palestinaca, a rat je dosad odnio više od 62.000 života. Ovaj sukob ocjenjuje se jednim od najsmrtonosnijih za novinare – prema podacima CPJ-a, 192 novinara ubijena su u 22 mjeseca rata.

