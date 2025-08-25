Četiri tijela u rijeci, sumnjiva lokacija i beskućnik iza rešetaka: Sve ih je zadavio?

Beskućnik u Francuskoj uhićen je zbog sumnje za ubojstvo četiriju osoba čija su tijela pronađena u pariškoj rijeci Seini ranije ovoga mjeseca.

Osumnjičenik u dvadesetim godinama izveden je pred sud u nedjelju, potvrdio je Ured javnog tužitelja Creteila za CNN, no odbio je odgovarati na pitanja o zločinima za koje je optužen. Na teret mu se stavlja "višestruko ubojstvo" četiriju muškaraca.

Horor je otkriven nakon što je putnik u vlaku pogledao prema rijeci i uočio tijelo kako pluta u vodi.

Leševi su pronađeni 13. kolovoza u pariškoj općini Choisy-le-Roi, na području koje su često posjećivali beskućnici, i mjestu koje je bilo namijenjeno za "neobavezne susrete istospolnih parova", dodaju iz tužiteljstva.

Svi su bili u različitim fazama raspadanja.

Jedna od žrtava bio je 48-godišnji francuski državljanin čije je tijelo pronađeno u "relativno netaknutom stanju", a obdukcijom su pronađene ozljede koje sugeriraju da je zadavljen.

Žrtve povezane mjestom

Pronađen je u majici kratkih rukava, ali gol od struka nadolje.

Ostala tijela bila su u "vrlo uznapredovaloj fazi raspadanja" što je otežalo istragu i utvrđivanje uzroka smrti, rekao je tužitelj.

Na tijelu 21-godišnjeg alžirskog državljanina također su pronađene ozljede davljenja. Njegov nestanak prijavili su rođaci tjedan dana prije nego što je pronađeno truplo.

Dvije žrtve bili su beskućnici koji su redovito posjećivali područje u blizini gdje su pronađena tijela. Jedan od njih bio je 21-godišnji Alžirac, a drugi 26-godišnji tuniski državljanin.

Za sada se ne zna jesu li žrtve poznavale, iako su na neki način bili povezani s mjestom gdje su pronađeni.

Nakon pregleda snimki nadzornih kamera i analize telefonskih podataka, istražitelji su se približili osumnjičeniku koji je "uglavnom bio prisutan" na tom području.

Kod njega su pronađeni dokumenti jedne žrtve. Policajci su ga zaustavili na dan kada su tijela pronađena, a tjedan dana kasnije je pritvoren.

Istražitelji su uspjeli potvrditi vezu osumnjičenika i svake od žrtava u vrijeme koje se poklapa s njihovim nestankom.

