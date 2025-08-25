Leš na dubini od 68 metara: Pronašli tijelo poznatog biznismena kojeg su tjednima tražili

Tijelo za koje se vjeruje da pripada poduzetniku Halitu Yukayu pronađeno je jučer na dubini od 68 metara u Mramornom moru nakon 19 dana intenzivne potrage otkako je obitelj prijavila nestanak suosnivača brodograditeljske tvrtke Mazu Yachts. Olupina njegove jahte pronađena je ubrzo nakon što mu se izgubio trag.

"Kao rezultat potrage koje su proveli Zapovjedništvo obalne straže, Uprava za luke i pristaništa te Glavna uprava za obalnu sigurnost, 23. kolovoza oko 19.00 sati otkriveno je tijelo za koje se vjeruje da pripada žrtvi Halitu Yukayu", potvrdio je Ured guvernera Balikesira.

Tijelo je nađeno u blizini vjerojatnog mjesta sudara. U tijeku je njegovo izvlačenje, prenosi Boat International.

Cansız bedenine 20 gün sonra ulaşılan Halit Yukay teknenin kaybolduğu yerde bulundu. (Ekol TV) pic.twitter.com/yqr4150JIH — Mügedagistanliofficial (@muge_dag70) August 23, 2025

Sudario se s drugim brodom?

Yukay je svojom jahtom Graywolf krenuo iz turske Yalove za grčki otok Mikonos kada je nestao. Brodica je pronađena nekoliko dana kasnije oštećena i napola potopljena u blizini otoka Prokonnisos u Mramornom moru. Vlasti navode da se njegova jahta sudarila s teretnim brodom Arel7. Kapetan je uhićen 10. kolovoza.

Njegova obitelj alarmirala je nadležne službe budući da im se Yukay nije javljao na pozive. Na put je krenuo u subotu navečer, a olupinu jahte pronašao je trgovački brod koji je primijetio krhotine u moru u utorak.

Yukay je bio poznato lice u jahting industriji. Tvrtku Mazu Yachts, poznatu po proizvodnji plovidbenih i ekonomičnih brodova za lov, osnovao je 2011. godine. S vremenom je izgradio vlastitu nišu u sektoru poluprilagođenih jahti i dobio niz priznanja i nagrada.

"Uvijek će ga se pamtiti po njegovoj strasti prema moru, viziji i prijateljstvima", objavilo je tursko brodogradilište Mengi Yay, koje je izrazilo sućut njegovoj obitelji i prijateljima.

