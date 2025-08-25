Alpinistica zatočena na 7000 metara više nije živa? Sličnu agoniiju preživjela je prije godinu dana

Pojavila se uznemirujuća snimka ruske alpinistice Nataše Nagovitsine (47), za koju se strahuje da je mrtva na 6700 metara visokoj planini, u kojoj govori da se "ne boji umrijeti".

Nataša je zarobljena je na vrhu Pobeda u Kirgistanu.

Prije nekoliko dana navodno je viđena kako se kreće na snimkama dronom, piše Daily Mail.

Slomila je nogu prilikom pokušaja spuštanja 12. i otada nemoćna čeka spašavanje. Njezin partner pružio joj je prvu pomoć i spustio se u bazni kamp po pomoć. Sljedeći dan dva strana alpinista pokušala su je spustiti. Došli su do nje, umotali je u vreću za spavanje, ali su je morali ostaviti na planini.

Navodno je ostala bez hrane i ima minimalne zalihe vode dok loše vrijeme onemogućuje spašavanje.

Mash je objavio i snimku drona koja prikazuje poderani šator na vrhu. Spasitelji su nakon analize snimke zaključili da je Nagovicina živa i da se nalazi u šatoru.

No, od tada su temperature pale na minus 23 stupnja, a ponovljeni pokušaji da je se spuste nisu uspjeli, i penjanjem i korištenjem helikoptera.

Sada, snimke iz dokumentarca iz 2022. "Ostani s Khan Tengri. Tragedija na planini" prikazuju Nagovitsinu kako kaže da se "ne boji umrijeti".

"Bojala sam se da ću ostati invalid", dodaje.

Muž nestao na planini

Ekspedicija se održala 8. kolovoza 2021., gdje su se Nagovitsina i njezin suprug Sergej popeli na vrh Khan-Tengri, drugi najviši vrh u planinama Tien Shan, blizu granica Kazahstana, Kirgistana i Kine.

Oko 22.32 sata, činilo se da je njezin suprug u nevolji jer nije mogao sjediti, više puta je padao na bok i imao je poteškoče s govorom.

Nagovitsinu su poticali da siđe s planine kako bi potražila pomoć, ali je odbila.

"Nataša, moraš sama sići. Nećeš mu moći nikako pomoći. Razumiješ li me? Prijem", rekli su spasioci.

"Sve razumijem, ali ga neću ostaviti samog", čulo se kako odgovara.

Zatim su je ponovno nagovarali, jer su je spasioci upozorili na pogoršanje vremena i činjenicu da se noć brzo približava.

"Moraš sići, Nataša, vrijeme se pogoršava, noć će uskoro", rekli su joj.

Ali Nagovitsina je inzistirala da ostane sa svojim mužem.

"Neću ostaviti muža. Potpuno je bespomoćan, dajem mu piti", čulo se kako odgovara.

"Dakle, vaša je odluka provesti noć pokraj njega?"

"Da."

Čuje se kako Nataša govori da se njezin suprug ne osjeća dobro da se smrzava jer se ne miče i da bunca.

Sergej je imao moždani udar.

Spasioci su na kraju stigli do para, a dvojica muškaraca pokušala su pomaknuti Sergeja dok je ona silazila.

Ali nisu mogli daleko, osigurali su ga užadima i ostavili mu toplu odjeću i hranu prije nego što su se spustili po još pomoći.

Kad su se uspjeli vratiti, nigdje ga nisu mogli pronaći.

Srušio se u smrt

"Najvjerojatnije se u deliriju istrgnuo iz užeta i srušio se u smrt. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno", stoji u službenom izvješću.

Godinu dana kasnije, Natalia je ponovno otišla u Khan Tengri kako bi postavila ploču u spomen na svog supruga.

Ali nitko u novoj grupi nije imao pojma što je ova hrabra žena proživjela na tom vrhu godinu dana ranije - žena koja je cijelom svijetu pokazala što znače ljubav i samožrtvovanje.

Sada raste strah oko sigurnosti i mjesta gdje se nalazi Nagovitsina nakon što je talijanski penjač Luca Sinigaglia (49), jedan od onih koji su je pokušali spasiti i uspjeli joj dostaviti vreću za spavanje, šator, hranu, vodu i plinski štednjak, umro na planini od dugotrajnog izlaganja niskom kisiku i hipotermiji.

Eduard Kubatov, čelnik Kirgiskog planinarskog saveza, rekao je da je "vrlo vjerojatno" da Nagovitsina više nije živa.

"Zbog teških vremenskih uvjeta, penjači ne mogu doći do Nagovitsine", rekao je za BBC.

"Ona je na nadmorskoj visini od sedam tisuća metara više od devet dana. To je praktički nespojivo s normalnim životom, jer na toj visini tijelo počinje umirati 10 posto dnevno zbog iscrpljenosti i gubitka snage", rekao je.

U subotu je posljednji pokušaj uspona prekinut samo 1167 metara ispod mjesta gdje je zatočena zbog vremena, a timu je naređeno da se vrati u bazni kamp.

Prethodni pokušaji uključivali su dva odvojena helikoptera, uključujući helikopter Ministarstva obrane Mi-8 koji se srušio dok ju je pokušavao spasiti.

Poslan je još jedan helikopter, Mi-17VM, ali ponovno je zbog nulte vidljivosti spasioci morali odustati od pokušaja.

