Kina oštro poručila Nizozemskoj: 'Ispravite pogreške, ne pokazujete nikakav odgovoran stav'
Nizozemska je u rujnu preuzela kontrolu nad tvrtkom Nexperia, nizozemskom podružnicom kineske kompanije Wingtech, kao razlog navela je potrebu da se spriječi osnivača da poslovne tajne i proizvodnju prebaci u Kinu
Kina je u srijedu uputila oštar poziv Nizozemskoj da bez odgode ispravi, kako navodi, svoje “pogreške”.
Pritom je zatražila i uklanjanje prepreka koje ugrožavaju stabilnost globalne proizvodnje čipova i opskrbnih lanaca.
"Nizozemska ostaje ravnodušna i tvrdoglavo inzistira na svom putu, ne pokazujući apsolutno nikakav odgovoran stav prema sigurnosti globalnog lanca opskrbe poluvodičima i ne poduzimajući nikakve značajne mjere", poručilo je kinesko ministarstvo trgovine u priopćenju.
Sukob tvrtki
Podsjetimo, Nizozemska je u rujnu preuzela kontrolu nad tvrtkom Nexperia, nizozemskom podružnicom kineske kompanije Wingtech. Kao razlog navela je potrebu da se spriječi osnivača da poslovne tajne i proizvodnju prebaci u Kinu.
Kao odgovor, Peking je blokirao izvoz Nexperijinih čipova, od kojih se većina pakira upravo u Kini.
Iako je WingTech u međuvremenu započeo razgovore s upravom Nexperije koju je imenovao sud, oko pitanja kontrole nad nizozemskim proizvođačem čipova, nizozemski ministar gospodarstva Vincent Karremans i dalje brani odluku vlade o intervenciji.
