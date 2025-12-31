Smrt domaćih zvijezda: Poznati od kojih smo se zauvijek oprostili ove godine

Godina 2025. ostavila je neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj i kulturnoj sceni, jer su nas napustile neke od najvećih zvijezda. Smrti Halida Bešlića, Gabi Novak, Matije Dedića i Nikole Pokrivača zauvijek će ostati u sjećanjima njihovih obožavatelja i kolega.

Alfi Kabiljo

Alfi Kabiljo, jedan od najvažnijih hrvatskih skladatelja, preminuo je u travnja 2025. godine u 90. godini života. Kabiljo je tijekom svoje karijere ostavio neizbrisiv trag u glazbenoj industriji, skladajući glazbu za brojne filmove, televizijske projekte i popularne pjesme. Među njegovim najpoznatijim radovima su skladbe za filmove 'Bitka na Neretvi' i 'Tko pjeva zlo ne misli'. Njegova glazba bila je prepoznatljiva po emotivnom naboju i melodičnosti, a surađivao je s mnogim glazbenicima, ostavljajući dubok utjecaj na hrvatsku glazbenu scenu.

Foto: Josip Regovic/pixsell

Halid Bešlić

Legendarni pjevač Halid Bešlić, čiji je glas godinama bio simbol ljubavi i emocije u glazbi, preminuo je u 72. godini života u listopadu 2025. godine. Bešlić je svojom glazbom osvajao srca publike u bivšoj Jugoslaviji i širom svijeta. Njegovi hitovi poput "Miljacka", "Ja bez tebe ne mogu da živim" i "Romanija" ostali su evergreeni, a njegov nezamjenjivi glas živjet će u sjećanjima svih koji su uživali u njegovim pjesmama.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Gabi Novak

Legendarna Gabi Novak preminula je u kolovozu 2025. godine u 90. godini života, samo dva mjeseca nakon svog sina Matije Dedića, koji nas je napustio 8. lipnja. Gabi je u svom životu već doživjela veliki gubitak - 2015. godine izgubila je muža Arsena Dedića, što je ostavilo duboku prazninu. Unatoč gubicima, njezin glas i elegancija ostali su neizbrisivo urezani u povijesti hrvatske glazbene scene.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Matija Dedić

Matija Dedić, glazbeni virtuoz, preminuo je u lipnju 2025. godine u 53. godini života, čime je završilo jedno poglavlje u hrvatskom jazz svijetu. Poznat po nevjerojatnim improvizacijama, Matija je ostavio neizbrisiv trag u glazbenom svijetu. Iza njega je ostala kći Lu Dedić (23), mlada glazbenica, koju je dobio u braku s Marinom Scotti.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Nikola Pokrivač

Nogometni svijet i cijela hrvatska javnost bili su zatečeni tragičnom viješću o pogibiji bivšeg nogometnog reprezentativca Nikole Pokrivača (39). Preminuo je u prometnoj nesreći u Turnju, dok se vraćao kući sa suigračima iz NK Vojnić '95. Nikola je od 2015. godine vodio tešku bitku s Hodgkinovim limfomom, bolest koju je uspješno pobijedio, no kasnije se suočio s povratkom iste dijagnoze. Nakon borbe s kemoterapijama, transplantacijama i iscrpljujućim tretmanima, bolest se povukla, ali je tragično preminuo u mladosti, ostavljajući iza sebe kćer Niku (11), koju je imao u braku s bivšom suprugom Katarinom.

Foto: Boris Scitar/vecernji List/pixse

