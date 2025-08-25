Zastrašujuće otkriće: Jezivi parazitski crv koji jede meso prvi puta pronađen u čovjeku!

Parazitske muhe jedu stoku i druge toplokrvne životinje žive, a epidemija je započela u Srednjoj Americi i južnom Meksiku krajem prošle godine. Sada je parazitska muha prvi puta otkrivena kod čovjeka iz Marylanda koji je doputovao iz Gvatemale, piše Sky News.

Ako se ne liječi, smrtonosno je. Beth Thompson, državna veterinarka Južne Dakote, izjavila je u nedjelju za Reuters da je obaviještena o slučaju. Dužnosnik državne vlade Marylanda također je potvrdio slučaj. Osoba je liječena i provedene su preventivne mjere, izvještava Reuters. Pronađene su larve muhe Cochliomyia hominivorax.

Ženka muhe polaže jaja u rane toplokrvnih životinja i nakon što se izlegu, stotine ličinki koriste svoja oštra usta kako bi se probile kroz živo meso. Može biti pogubno za goveda i divlje životinje, a može zaraziti i ljude.

Mukotrpno i bolno

Liječenje je mukotrpno i uključuje uklanjanje stotina ličinki i temeljitu dezinfekciju rana. Preživljavanje je moguće ako se s liječenjem krene na vrijeme.

Potvrđeni slučaj vjerojatno će uzdrmati tržište terminskih ugovora za govedinu i stoku, koje je zabilježilo rekordno visoke cijene zbog ograničenih zaliha.

SAD obično uvozi više od milijun goveda iz Meksika svake godine za preradu. Pojava parazita mogla bi koštati Teksas - najveću državu proizvođača stoke - 1,8 milijardi dolara.

Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA) postavilo je zamke i poslalo konjanike duž granice, ali suočilo se s kritikama nekih proizvođača stoke i tržišnih analitičara jer nisu brže reagirali.

Slučaj se također događa samo tjedan dana nakon što je američka ministrica poljoprivrede Brooke Rollins otputovala u Teksas kako bi najavila planove za izgradnju objekta za sterilne muhe u pokušaju borbe protiv štetočina. Rollins je više puta obećala da će spriječiti ulazak glista iz zemlje.

Postrojenje za sterilne muhe proizvodi veliki broj mužjaka muha i sterilizira ih - ti se mužjaci zatim puštaju da se pare s divljim ženkama kukaca, što s vremenom smanjuje divlju populaciju. Ova je metoda iskorijenila gliste u SAD-u 1960-ih.

Meksiko je također poduzeo napore kako bi ograničio širenje štetnika, koji može ubiti stoku u roku od nekoliko tjedana ako se ne tretira, započevši izgradnju pogona za proizvodnju sterilnih muha vrijednog 51 milijun dolara.

Ministarstvo poljoprivrede SAD-a prethodno je izjavilo da bi tjedno trebalo puštati 500 milijuna muha kako bi se muha vratila u Darien Gap, područje prašume između Paname i Kolumbije.

