Pištolj opalio kad ga je htio spremiti: Metak prošao kroz njega i suprugu!

Muškarac (30) ranio je sebe i suprugu (25) nakon proslave, kada je pištolj nesretnim slučajem opalio u njihovom automobilu u Beogradu.

Sve se dogodilo u noći sa subote na nedjelju, oko ponoći, nakon proslave na kojoj je bračni par bio.

"U Klinički centar u prvim satima u nedjelju primljen je muškarac s prostrjelnom ranom šake, ali i žena s prostrjelnom ranom na nozi. Ranjavanje se, navodno, dogodilo nesretnim slučajem ", rekao je izvor Informera.

"Krenuli kući kada je muškarac stavljao pištolj u pretinac automobila. U tom trenutku nitko ne zna kako, ali pištolj je opalio. Metak je prošao kroz njegovu ruku i pogodio ženu u nogu koja je bila na mjestu vozača. Ona je zadobila prostrjelnu ranu potkoljenice i bedra", rekao je sugovornik Informera. Oboje su primljeni u bolnicu, a policija je napravila očevid koji bi trebao rasvijetliti detalje događaja.

POGLEDAJTE VIDEO Pogledajte snimke driftanja po Dubravi: Psihologinja objasnila o kakvom je profilu ljudi riječ