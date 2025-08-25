Usred Zagreba osvanule misteriozne poruke prijetećeg sadržaja, zna se tko je meta!
Ovo je samo jedna u nizu vandalizama koji se bilježe na središnjem trgu glavnog grada
Naljepnice uznemirujuće poruke pojavile su se na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Na njima je natpis "Bumalik ka sa Pilipinas gaga ka", a ako se provuče kroz automatski prevoditelj, to znači: "Vrati se na Filipine idiote".
Naljepnice s tim natpisom pojavile su se na rasvjetnim stupovima i to nedugo nakon nekoliko ranijih incidenata.
Podsjetimo, posljednje vrijeme središnji zagrebački trg redovito je na meti vandala. Tako je nedavno ispod stana na trgu netko crnom bojom ispisao oznake "HH" i "88" što je pozdrav "Heil Hitler", te simbol "1161" što je simbol antifašističke akcije.
Ali nešto prije tog vandalizma na meti je bio i kip bana Jelačića koji je jedan dan osvanuo prerezanog grkljana, te išaranih očiju. I konj bana nije prošao bolje jer su i njemu prerezali grkljan sprejem.
