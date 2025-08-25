Misteriozna golema struktura niče u dvorištu NATO-a: Sateliti razotkrili Putinov plan?
Ima promjer kilometar i pol te oblik simetričnih krugova te se pretpostavlja da se radi o kružno raspoređenom nizu antena. Ovu vrstu antene razvili su njemački znanstvenici tijekom Drugog svjetskog rata, ali je postala posebno popularna tijekom Hladnog rata
Satelitske snimke otkrile su da u Kalinjingradu, tik uz granicu s Poljskom, raste misteriozna instalacija.
Promjera je kilometar i pol, sastoji se od sedam simetričnih krugova i okružena je ogradom tipičnom za vojne komplekse.
Nagađa se da se radi o snažnoj anteni dugog dometa, uz pomoć koje će Rusija pratiti aktivnosti NATO saveza u istočnoj Europi i Baltiku presretanjem radio komunikacija i triangulacijom njihovih položaja. Navodno je najveća na svijetu.
Kalinjingrad je ruska enklava smještena između Poljske i Litve na Baltičkom moru, obje članice NATO-ovog vojnog saveza, a vojni analitičari prate strukturu koja raste na teritoriju pod kontrolom Moskve. Najvjerojatnije se radi o kružno raspoređenom antenskom nizu (CDAA), objavio je Defence Express.
Ovi CDAA uređaji sastoje se od središnje strukture okružene simetričnim krugom antena. Veličina ovog kruga određuje frekvenciju i valnu duljinu koju antena može primiti. Stoga neki CDAA uređaji imaju više krugova antena, što im omogućuje rad na frekvencijama u rasponu od nekoliko MHz do 28 MHz.
Dizajnirane su za otkrivanje i lociranje radio signala. Osim toga, sposobne su uspostaviti komunikaciju s potopljenim podmornicama i presresti radio signale. Ovu vrstu antene razvili su njemački znanstvenici tijekom Drugog svjetskog rata, ali je postala posebno popularna tijekom Hladnog rata.
Takve CDAA antene obično su veličine i do nekoliko stotina metara, a najveća mjeri 410 metara i nalazi se u Njemačkoj u blizini grada Augsburga. Prema dostupnim slikama, najveći krug nove ruske antene proteže se 1,6 km u širinu. Istraživači vjeruju da domet takve antene može doseći 7400 km.
Nekoliko godina do dovršetka izgradnje
Njegova izgradnja započela je 2023. godine i trenutačno je u tijeku.S obzirom na tempo izgradnje, vjerojatno trebati još nekoliko godina za dovršetak projekta.
S obzirom na njegov veliki domet detekcije, nije jasno zašto je postavljen tako blizu granice. S dometom od 25 km, obično topništvo bi ga lako moglo neutralizirati u slučaju neprijateljstava u regiji.
Ipak, ova nova antena predstavlja ozbiljnu prijetnju NATO-u i povećava napetosti diljem Europe, a trenutačno ne postoji način da se ona neutralizira.
U kontekstu Kalinjingrada, vrijedi napomenuti da su nedavna izvješća otkrila vrstu sustava elektroničkog ratovanja koji se koristi za ometanje baltičkih zemalja.
