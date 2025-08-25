Misteriozna golema struktura niče u dvorištu NATO-a: Sateliti razotkrili Putinov plan?

Satelitske snimke otkrile su da u Kalinjingradu, tik uz granicu s Poljskom, raste misteriozna instalacija.

Promjera je kilometar i pol, sastoji se od sedam simetričnih krugova i okružena je ogradom tipičnom za vojne komplekse.

Nagađa se da se radi o snažnoj anteni dugog dometa, uz pomoć koje će Rusija pratiti aktivnosti NATO saveza u istočnoj Europi i Baltiku presretanjem radio komunikacija i triangulacijom njihovih položaja. Navodno je najveća na svijetu.

Kalinjingrad je ruska enklava smještena između Poljske i Litve na Baltičkom moru, obje članice NATO-ovog vojnog saveza, a vojni analitičari prate strukturu koja raste na teritoriju pod kontrolom Moskve. Najvjerojatnije se radi o kružno raspoređenom antenskom nizu (CDAA), objavio je Defence Express.

Satellite imagery reveals a massive new antenna array under construction in Kaliningrad, just 25 kilometers from the Polish border.



The circular antenna system (CDAA), measuring nearly 1.6 kilometers in diameter, far larger than typical installations, is believed to be intended… pic.twitter.com/orJm66IPcG — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 23, 2025

Ovi CDAA uređaji sastoje se od središnje strukture okružene simetričnim krugom antena. Veličina ovog kruga određuje frekvenciju i valnu duljinu koju antena može primiti. Stoga neki CDAA uređaji imaju više krugova antena, što im omogućuje rad na frekvencijama u rasponu od nekoliko MHz do 28 MHz.

Dizajnirane su za otkrivanje i lociranje radio signala. Osim toga, sposobne su uspostaviti komunikaciju s potopljenim podmornicama i presresti radio signale. Ovu vrstu antene razvili su njemački znanstvenici tijekom Drugog svjetskog rata, ali je postala posebno popularna tijekom Hladnog rata.

Takve CDAA antene obično su veličine i do nekoliko stotina metara, a najveća mjeri 410 metara i nalazi se u Njemačkoj u blizini grada Augsburga. Prema dostupnim slikama, najveći krug nove ruske antene proteže se 1,6 km u širinu. Istraživači vjeruju da domet takve antene može doseći 7400 km.

Russia is building the world's largest radio-electronic intelligence antenna complex 25 km from the border with Poland in the Kaliningrad region. pic.twitter.com/hFFYchsKvb — Sprinter Express (@SprinterExpres0) August 23, 2025

Nekoliko godina do dovršetka izgradnje

Njegova izgradnja započela je 2023. godine i trenutačno je u tijeku.S obzirom na tempo izgradnje, vjerojatno trebati još nekoliko godina za dovršetak projekta.

S obzirom na njegov veliki domet detekcije, nije jasno zašto je postavljen tako blizu granice. S dometom od 25 km, obično topništvo bi ga lako moglo neutralizirati u slučaju neprijateljstava u regiji.

Ipak, ova nova antena predstavlja ozbiljnu prijetnju NATO-u i povećava napetosti diljem Europe, a trenutačno ne postoji način da se ona neutralizira.

U kontekstu Kalinjingrada, vrijedi napomenuti da su nedavna izvješća otkrila vrstu sustava elektroničkog ratovanja koji se koristi za ometanje baltičkih zemalja.

