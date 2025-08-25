ZAVLADALA PANIKA /

Prijeti opasnost od potpunog kvara motora na autu: Evo koja marka i koji modeli su na udaru

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Upozorenje se odnosi na 1,4 milijuna već prodanih Hondinih vozila

25.8.2025.
12:56
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Josip Mikacic/pixsell
Američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa otvara istragu o više od 1,4 milijuna Honda vozila prodanih u Sjedinjenim Državama zbog zabrinutosti da bi kvarovi ležajeva klipnjača u njihovim motorima mogli dovesti do potpunog kvara motora.

Kako je objavio Reuters, u pismu od 20. kolovoza, regulator je izjavio da je primio 414 prijava o problemu u raznim vozilima Honda i Acura s 3,5-litrenim V6 motorom.

Istraga obuhvaća vozila Acura TLX iz modelne godine 2018.-2020., Acura MDX iz modelne godine 2016.-2020., Honda Pilot iz modelne godine 2016.-2020., Honda Odyssey iz modelne godine 2018.-2020. i Honda Ridgeline iz modelne godine 2017.-2019.

