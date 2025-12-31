Modrić otkrio najtežu priču u životu: 'Još se pitam zašto su ga ubili...'

Luka Modrić još je jednom pokazao zašto je, osim vrhunski nogometaš, i poseban čovjek. Iza šest osvojenih Liga prvaka, Zlatne lopte i statusa legende stoji životna priča obilježena ratom, skromnošću i neugaslom strašću prema nogometu koju je dao za talijansku Corriere della Sera.

„Uvijek su govorili da sam premalen i previše krhak za profesionalni nogomet. Učili su me da ne slušam druge, nego sebe“, prisjetio se Modrić, istaknuvši da mu je upravo vjera u sebe bila ključ uspjeha.

Nogomet mu je i danas najveća ljubav. „Tajna dugovječnosti je ljubav. Voljeti nogomet, živjeti nogomet. Ako to imaš, godine nisu važne“, poručio je. Dodaje kako na treninge dolazi s istim osmijehom kao i kada je bio dijete.

Govoreći o sebi, naglašava koliko mu je važna običnost. „Ne volim glamur. Volim normalan život i male stvari. Nikada nisam mislio da sam bolji od drugih. Da nisam bio nogometaš, bio bih konobar“, rekao je uz osmijeh.

Posebno emotivan dio intervjua posvetio je djedu Luki, ubijenom 1991. godine. „Još se pitam kako netko može ubiti dobrog i pravednog čovjeka. Ta rana nikada ne zarasta“, priznao je. Danas mu je velika želja otkupiti kuću u kojoj je proveo djetinjstvo: „Taj ruševni dom je dio mene. Želim ga natrag zbog djeda i zbog sebe.“

Prisjetio se i ratnog djetinjstva. „Igrali smo nogomet od jutra do mraka, i dok su padale granate. Lopta nam je pomagala da živimo normalno, koliko god je to bilo moguće“, rekao je.

O trenerima koji su ga obilježili govori s velikim poštovanjem. Za Mourinha kaže da je bio najstroži: „Vidjeti Cristiana Ronalda kako plače u svlačionici? Da, to se dogodilo. Mourinho je bio brutalan, ali uvijek pošten.“ Allegri i Ancelotti, dodaje, imaju „nevjerojatnu ljudskost“, a najvažniju lekciju dobio je još kao dječak: „Rekli su mi da ću biti najbolji na svijetu. Bez tih riječi možda ne bih uspio.“

U privatnom životu jednako je postojan. Sa suprugom Vanjom je od 2004. godine. „Nikada se nismo razdvajali. Ona je moj oslonac u svemu“, ističe Modrić, ponosan otac troje djece.

Iako razmišlja o budućnosti u nogometu, ne žuri. „U nogometu, kao i u životu, treba ići dan po dan. Nakon svake utakmice dolazi nova“, zaključio je.

