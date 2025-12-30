Modrić nagovorio legendu Real Madrida da dođe u Milan?

Legendarni španjolski branič Sergio Ramos (39) na pragu je senzacionalnog povratka u europski nogomet. Nakon što je odlučio ne produžiti ugovor s meksičkim Monterreyem, koji istječe posljednjeg dana 2025. godine, kao slobodan igrač karijeru bi trebao nastaviti u redovima talijanskog velikana AC Milana. Prema pisanju brojnih talijanskih i španjolskih medija, dogovor je vrlo blizu, a ključnu ulogu u cijeloj priči ima njegov bivši suigrač i veliki prijatelj, Luka Modrić.

"Modrićev faktor" kao presudni mamac

Glavni razlog Ramosovog snažnog interesa za dolazak na San Siro upravo je Luka Modrić. Želja da ponovno dijeli svlačionicu s hrvatskim maestrom, s kojim je ispisao zlatne stranice povijesti Real Madrida, pokazala se kao presudan faktor. Modrićev izvanredan utjecaj u Milanu, gdje i s 40 godina igra na vrhunskoj razini, promijenio je klupsku filozofiju i dokazao da iskusni veterani mogu donijeti ogromnu vrijednost. Ramos u tome vidi priliku za sebe, nadajući se "utjecaju tipa Luke Modrića", gdje bi svojim iskustvom i vodstvom pomogao momčadi, ne inzistirajući nužno na mjestu u početnoj postavi u svakoj utakmici.

Uprava Milana, ohrabrena Modrićevim primjerom, spremna je uložiti u Ramosa unatoč njegovim godinama.

Što Ramos donosi Rossonerima?

Za Milan je ovaj transfer strateški potez s minimalnim financijskim rizikom. Budući da Ramos stiže kao slobodan igrač, klub ne mora platiti odštetu, a pregovori se svode na duljinu ugovora i plaću. Rossoneri u Španjolcu vide ono što im nedostaje: autoritativnog lidera u obrambenoj liniji, pobjednički mentalitet i neprocjenjivo iskustvo iz najvećih utakmica. Njegova taktička inteligencija i sposobnost čitanja igre savršeno se uklapaju u zahtjeve talijanske lige, a dolazak bi zasigurno podigao moral i standarde u cijeloj svlačionici.

Glavna motivacija za Ramosov povratak u Europu jest i ostvarenje posljednjeg velikog sna, a to je nastup za španjolsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Vjeruje da mu igranje u Meksiku smanjuje izglede za poziv izbornika, dok bi ga redoviti nastupi u Serie A i europskim natjecanjima ponovno stavili u prvi plan.

