IMA SMISLA /

Najbolji šahist svijeta objavio staru fotografiju Luke Modrića, evo zašto

Veliki navijač Real Madrida je najbolji šahist današnjice Magnus Carlsen koji je na zanimljiv način proslavio svoju 19. titulu svjetskog prvaka. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju Luke Modrića staru trinaest godina. Kada je hrvatski kapetan predstavljen u Real Madridu i na kojoj drži dres s brojem 19. Carlsen je poznat kao veliki ljubitelj nogometa i navijač madridskog kluba, pa je tako spojio svoje dvije ljubavi i pohvalio se svojom 19. titulom.

30.12.2025.
21:02
M.G.
Magnus CarlsenLuka ModrićFotografija
