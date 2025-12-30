FREEMAIL
SVIJET SPORTA ZAVIJEN U CRNO /

Slavna odbojkašica (34) umrla na aerodromu: Samo se srušila, nije joj bilo spasa

Slavna odbojkašica (34) umrla na aerodromu: Samo se srušila, nije joj bilo spasa
Foto: Jacci Dicarlo/alamy/profimedia

Šok u Grčkoj, svijet odbojke zavijen u crno nakon smrti Margarite Oikonomopoulou

30.12.2025.
18:19
Sportski.net
Jacci Dicarlo/alamy/profimedia
Grčki sport zavijen je u crno nakon tragične i iznenadne vijesti o smrti bivše odbojkašice i sportske djelatnice Margarite Oikonomopoulou. U dobi od samo trideset i četiri godine, njezin je život neočekivano ugašen na aerodromu na Tajlandu, odakle se trebala vratiti kući. Vijest je duboko potresla tamošnju javnost, ostavivši njezinu obitelj, prijatelje i cjelokupnu sportsku zajednicu u nevjerici i tuzi.

Srušila se pri povratku s odmora

Prema informacijama koje je potvrdio i Grčki odbojkaški savez, Oikonomopoulou se nalazila na odmoru na Tajlandu i pripremala se za povratni let u Grčku. U trenucima prije ukrcaja na zrakoplov iznenada joj je pozlilo te se srušila. Unatoč brzoj intervenciji i naporima liječničkog osoblja na aerodromu, nažalost joj nije bilo spasa te su mogli samo konstatirati smrt.

Ova tragedija dogodila se neposredno uoči Nove godine, što je dodatno pojačalo osjećaj šoka. Uzrok smrti još uvijek nije službeno objavljen te se čeka dovršetak istrage kako bi se utvrdile točne okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog ishoda. Njezin prerani odlazak ostavio je brojna pitanja bez odgovora.

Od uspješne karijere do važne upravljačke funkcije

Margarita Oikonomopoulou bila je poznato ime u grčkoj odbojci. Svoju igračku karijeru, koja je trajala od 2004. do 2022. godine, započela je i završila u istom klubu, Iraklis Kifissia, što svjedoči o njezinoj privrženosti. Tijekom gotovo dva desetljeća na parketu predstavljala je i nekoliko drugih atenskih klubova, ostavivši zapažen trag.

Nakon završetka igračke karijere, svoju strast prema sportu nastavila je graditi kroz administrativni i upravljački rad. U trenutku smrti obnašala je iznimno važnu i odgovornu funkciju zamjenice predsjednika upravnog odbora koji upravlja Olimpijskim sportskim kompleksom u Ateni (OAKA). Riječ je o središnjem mjestu grčkog sporta, što potvrđuje ugled i povjerenje koje je uživala u sportskim krugovima.

Njezin iznenadni odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak ne samo za njezine najbliže, već i za cijeli grčki sport, koji je u njoj vidio predanu i sposobnu osobu koja je imala još mnogo toga za ponuditi. Zajednica se oprašta od nje s velikim poštovanjem, pamteći je kao sportašicu i kao istaknutu sportsku djelatnicu.

SVIJET SPORTA ZAVIJEN U CRNO /
Slavna odbojkašica (34) umrla na aerodromu: Samo se srušila, nije joj bilo spasa