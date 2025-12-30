FREEMAIL
KONAČNO /

Potvrđena težina ozljede Nikole Jokića, stigla vijest koju su svi čekali

Potvrđena težina ozljede Nikole Jokića, stigla vijest koju su svi čekali
Foto: Rich Storry/getty Images/profimedia

Isprva se strahovalo da je Jokić potrgao ligamente koljena, no ipak nije riječ o tome

30.12.2025.
17:53
M.G.
Rich Storry/getty Images/profimedia
Nikola Jokić zadobio je hiperekstenziju lijevog koljena i pauzirat će najmanje četiri tjedna, objavio je na mreži X novinar ESPN-a Shams Carania.

Jokić se ozlijedio pri kraju prvog poluvremena utakmice između njegovih Denver Nuggetsa i Miami Heata, u kojoj je Miami kao domaćin pobijedio s uvjerljivih 147-123.

U posljednjoj akciji u prvom poluvremenu Jokićev suigrač Spencer Jones je, pokušavajući zaustaviti gostujućeg igrača Jaimea Jaqueza, nagazio na lijevu nogu srpskog centra što je uzrokovalo neprirodan pokret. Jokić se odmah srušio na parket i s bolnim izrazom na licu se uhvatio za lijevo koljeno.

Srpski centar je šepajući napustio parket i više nije ulazio u igru.

"Odmah je znao da nešto nije u redu. To je dio NBA lige. Nepodnošljivo je kad se netko ozlijedi, osobito kad je taj netko poseban kao što je on", izjavio je glavni trener Denvera David Adelman.

Nakon što se Nikola ozlijedio, odmah se počelo strahovati od toga da je potrgao ligamente, što bi značilo da je za njega sezona gotova. No, ipak nije o tome riječ, već se sada zna da se radi o hiperekstenziji, mnogo blažoj ozljedi.

POGLEDAJTE VIDEO: Gala večer u Dubaiju otkrila tko je obilježio godinu

