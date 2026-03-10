Detalji zločina kod Ozlja: Uzbekistanca ubio vlastitim rukama, obojica su došli zbog posla

Što se preksinoć događalo u kući na području Ozlja predmet je kriminalističkog istraživanja, a mali je grad potresla vijest o ubojstvu 44-godišnjeg državljanina Uzbekistana.

Zbog sumnje na ubojstvo priveden je 32-godišnji hrvatski državljanin, koji je ometao djelatnike Hitne pomoći dok su Uzbekistancu pružali pomoć.

Karlovačka policija u utorak je potvrdila da je osumnjičenik sinoć predan pritvorskom nadzorniku, te da je kaznena prijava protiv njega zbog sumnje u ubojstvo podnesena karlovačkom Županijskom državnom odvjetništvu.

Detalji istrage

Dosadašnjom istragom karlovačke i ozaljske policije te Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu, utvrđena je sumnja da je 32-godišnjak "pod utjecajem alkohola od 0,78 g/kg, počinio kazneno djelo ubojstva na štetu 44-godišnjeg državljanina Uzbekistana tako što je u nedjelju u večernjim satima iz za sad neutvrđenih razloga i povoda u kući 61-godišnjaka u Ozlju više puta u glavu udario 44-godišnjaka te mu nanio ozlijede uslijed kojih je na mjestu događaja preminuo", dodali su iz policije.

KA portal neslužbeno doznaje da je ubijeni 44-godišnjak došao u Hrvatsku kako bi radio u jednoj građevinskoj tvrtki. Iz istog je razloga u Ozalj došao i 32-godišnji osumnjičenik. Pretpostavlja se da je došlo do okršaja među njima, no više detalja bit će poznato nakon dovršetka istrage.

Budući da je vrijeđao i omalovažavao djelatnike Hitne pomoći, protiv 32-godišnjaka će biti podnesen i optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

