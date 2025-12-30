Kerum jučer izašao iz zatvora, a danas uzburkao duhove: Nešto smrdi oko Žnjana...

U PITANJU MILIJUNI EURA? /

Tek što je jučer izišao iz zatvora, gdje je proveo dva tjedna zbog prometne nesreće i vožnje bez vozačke dozvole, Željko Kerum danas opet pred kamerama.

Razljutile su ga prozivke oporbe, koja je dok je gulio kaznu na splitskim Bilicama tražila njegovu smjenu s mjesta predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan. Isti oni, tvrdi Kerum, koji su kroz projekt uređenja Žnjan oštetili Grad za milijunske iznose.

"Šteta koju sam ja napravio u prekršaju je otprilike 600 eura. Šteta koja je napravljena na Žnjanu je u milijunima, milijunima eura", navodi Kerum.

Na mjestu predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan, ostat će, kaže, sve dok se ne utvrdi istina, odnosno dok se ne provede građevinsko vještačenje.

"Da li je ono što je navedeno u računima ugrađeno zapravo znači da ne nabrajamo deset stavki nabrojit ćemo njih par. Počevši od pocinčanog željeza koje je jako, jako skupo. Od šljunka koji je naveden jedan, a stavljan je drugi. Od namještaja i tako dalje", kazao je Kerum.

Nije dugo trebalo čekati na reakciju bivše gradske vlasti.

"Znači to je jedan dokazani lažljivac. I takav da zastupa grad Split i građane u nekom Nadzornom odboru. Revizija je, rekli smo, sve je dobrodošlo, uvijek. To nikad ne može biti sporno, ali kako vjerovati ičemu što čovjek koji dokazano laže hrvatskoj policiji, išta više kaže", navodi Bojan Ivošević, bivši zamjenik gradonačelnika Splita.

Tko laže, a tko krade, pokušali smo doznati i od izvođača radova, tvrtke Lavčević, kao i od nadzornog tijela, konzorcija tvrtki Geoprojekt i Sedra Consulting, no kratko su nam tek poručili kako su na godišnjem odmoru. Za građane Splita čini se ipak najvažnije da je novi Žnjan tu.

Da nešto smrdi oko Žnjana, uvjeren je i splitski gradonačelnik, koji je izrazio sumnju i u postupke javne nabave.

"Ako su ti uvjeti koji su odobreni naknadno prema izvođaču koji je bio odabran, a tiče se pocinčavanja, onda netko drugi je mogao imati drugačiju cijenu i sve to skupa sigurno je da budi sumnje i da se stvari moraju razjasniti", govori Tomislav Šuta. Istina će se znati tek nakon što građevinsko vještačenje koje je naručio Nadzorni odbor tvrtke Žnjan bude obavljeno, a to se najranije očekuje u prvoj polovici iduće godine.