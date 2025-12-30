Nova eksplozija u Zagrebu: Liječnici se bore za život muškarca, opečeno mu 40 posto tijela!

'NEŠTO SE DIMILO IZ GARAŽE...' /

Zagrepčane na zapadu grada jutros je uplašila eksplozija. Teške opekline zadobio je mlađi muškarac koji je zbrinut u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice gdje se bore za njegov život. Sve se dogodilo nakon zapaljenja baterije električnog romobila u garaži.

Prizori koje nitko ne voli ni zamisliti, a ponajmanje vidjeti u svojoj ulici. Sve žurne službe na jednom mjestu. Nešto je pošlo po zlu.

Tomislav Resman, zamjenik zapovjednika JVP-a Grada Zagreba navodi kako su dolaskom na mjesto intervencije sa trinaest vatrogasaca zatekli vlasnika koji se nalazio pored garaže koja je bila u plamenu i on je bio jako opečen.

Opekline zahvatile 40 posto tijela

"Izgorjele su mu trepavice, obrve, dio kose, odjeća koju ima na sebi", kazao je. Doznajemo kako je muškarac u kritičnom stanju. Riječ je o muškarcu mlađe životne dobi kojem je opeklinama, doznajemo iz Draškovićeve bolnice u Zagrebu, zahvaćeno 40 posto tijela.

"On je vidio da se nešto dimi iz garaže. Zajedno sa svojim šogorom je došao pred garažu. Htjeli su dignut vrata. U tom trenutku je nestalo struje u garaži tako da su na silu digli vrata i kad je krenuo ulazit unutra je došlo do eksplozije. Po njegovim riječima zapalio se romobil u garaži, a pored te garaže je bila plinska boca sa roštiljem", navodi Resman.

Eksplozija plinske boce nije pretjerano uznemirila stanovnike okolnih zgrada i kuća.

Posljedice mogu biti katastrofalne

Zagrebački vatrogasci ove su godine imali 12 intervencija zbog baterija na električnim biciklima i skuterima, što znači u prosjeku jednu na mjesec. Jedan od najvećih domaćih stručnjaka za baterije kaže - postoje jasni znakovi da baterije nisu sigurne.

"Da se baterija ne može napuniti do kraja, da se ne može isprazniti do kraja, smanjuje joj se domet, više ne radi ko' nekad kad je bila nova. Gasi se usred vožnje. I tak, to su neki prvi simptomi općeniti", navodi Krešo Bukvić, vlasnik obrta za izradu i popravak Li-Ion baterija.

Jeftinije često ispadne, ustvari, skuplje. Primjerice naručivanje povoljnih baterija ili punjača.

"To većinom dolazi iz Kine putem nekih internetskih platformi i onda ljudi kupuju takve stvari tam koje nisu niti atestirane niti provjerene niti su prikladne ni odgovarajuće za njihove potrebe", navodi Bukvić. A posljedice mogu biti - katastrofalne.