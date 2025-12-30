Pojavile se glasine da Modrićev suigrač ljubi najatraktivniju glumicu današnjice: 'Prestanite'

Kapetan američke nogometne reprezentacije i jedan od ključnih igrača AC Milana, Christian Pulisic, odlučio je stati na kraj medijskim nagađanjima koja su ga posljednjih dana povezivala s popularnom holivudskom glumicom Sydney Sweeney. Glasine koje su se brzinom munje proširile društvenim mrežama i tabloidima natjerale su nogometaša na javnu reakciju, kojom je jasno poručio da u izmišljenim pričama nema ni trunke istine.

Pulisic nije oklijevao iskoristiti svoje profile na društvenim mrežama kako bi izravno demantirao navode. Na svom Instagram profilu, uz fotografiju s terena u dresu Milana, objavio je nedvosmislenu poruku.

"Molim vas, prestanite s izmišljenim pričama o mom privatnom životu", napisao je dvadesetsedmogodišnji Pulisic. "Moramo pozvati izvore na odgovornost, jer to može utjecati na živote ljudi."

Time nije stao. Ispod jedne od objava koja je tvrdila da je u vezi sa zvijezdom serija "Euforija" i "Svi osim tebe", ostavio je kratak i jasan komentar: "Lažne vijesti, ljudi. Prestanimo s ovom glupom glasinom." Njegova reakcija uslijedila je svega nekoliko dana nakon što su se pojavile prve spekulacije, pokazujući kako nema namjeru dopustiti da se neistine nekontrolirano šire.

Kako je sve počelo?

Trag neutemeljenih glasina vodi do Božića, 25. prosinca, kada je talijanski tračerski portal Gazzetta prenio informaciju koja se prvotno pojavila na Instagram stranici pod nazivom "Bomber's DNA". Iako nije postojao nikakav konkretan dokaz, fotografija ili izjava koja bi potkrijepila tvrdnje, priča je dobila na zamahu. Brojni svjetski mediji prenijeli su vijest, često citirajući jedni druge u svojevrsnoj igri "novinarskog vrućeg krumpira", bez provjere izvornog, vrlo sumnjivog izvora.

Ono što su glasine u potpunosti ignorirale jest činjenica da su i Pulisic i Sweeney u to vrijeme bili u javnosti poznatim i stabilnim vezama. Takav razvoj događaja još jednom je ukazao na lakoću kojom se dezinformacije mogu proširiti u digitalnom dobu, čak i kada su u suprotnosti s očiglednim činjenicama.

Stvarnost je potpuno drugačija

Dok su ga tabloidi povezivali s glumicom, Christian Pulisic je u sretnoj vezi s profesionalnom golfericom Alexom Melton još od 2024. godine. Njihova veza postala je javna prošlog ljeta kada je Melton objavila zajedničke fotografije s odmora, a objava je nosila jednostavan opis "Soft launch", čime je na suptilan način potvrdila njihovu romansu.

S druge strane, dvadesetosmogodišnja Sydney Sweeney također ima ispunjen ljubavni život. Nakon prekida gotovo sedmogodišnjih zaruka s Jonathanom Davinom u ožujku, glumica je od početka rujna u vezi s utjecajnim glazbenim menadžerom Scooterom Braunom. Izvori bliski paru za magazin People potvrdili su da se radi o ozbiljnoj i predanoj vezi. Par je viđen zajedno u brojnim prilikama, od romantičnih šetnji New Yorkom do zajedničkog pojavljivanja na filmskim premijerama, ne skrivajući svoju bliskost.

Modrićev utjecaj i fokus na terenu

Umjesto da se zamara tabloidnim napisima, Pulisic je u potpunosti usredotočen na jednu od najboljih sezona svoje karijere u dresu AC Milana. Dodatni poticaj i inspiraciju pronalazi u suigraču koji je ljetos stigao na San Siro, legendarnom Luki Modriću. Hrvatski kapetan, koji i s četrdeset godina igra na vrhunskoj razini, postao je mentor mlađem kolegi.

Modrić je javno pohvalio Pulisica, nazivajući ga "sjajnim dečkom i sjajnim igračem" s kojim je "radost igrati". Pulisic, s druge strane, ne skriva da u Modriću vidi uzor za dugovječnost i profesionalizam. Zanimljivo, upravo je Modrić igrač s najviše odigranih minuta za Milan u Serie A ove sezone, što svjedoči o njegovoj neprolaznoj klasi i važnosti za momčad.

Čini se da je Pulisic odlučio slijediti put starijeg kolege i dopustiti da umjesto glasina o njemu govore njegove igre. Upravo u vikendu kada je demantirao lažne vijesti, postigao je deseti pogodak sezone u pobjedi Milana nad Hellas Veronom od 3:0, još jednom dokazavši da ga tračevi izvan terena ne mogu omesti.