Alpinistica sa slomljenom nogom čeka spašavanje na 7000 metara visine: Ostala bez hrane

Ruska alpinistica Natalija Nagovicina (47) slomila je nogu prilikom pokušaja spuštanja sa sedam tisuća metara visokog vrha Pobeda u Kirgistanu i otada nemoćna čeka spašavanje.

Navodno je ostala bez hrane i ima minimalne zalihe vode dok loše vrijeme onemogućuje spašavanje, piše Meduza.

Natalija se ozlijedila još 12. kolovoza. Njezin partner pružio joj je prvu pomoć i spustio se u bazni kamp po pomoć. Sljedeći dan dva strana alpinista pokušala su je spustiti. Došli su do nje, umotali je u vreću za spavanje, ali su je morali ostaviti na planini,

Mash je objavio i snimku drona koja prikazuje poderani šator na vrhu. Spasitelji su nakon analize snimke zaključili da je Nagovicina živa i da se nalazi u šatoru.

Iz Ministarstva obrane Kirgistana potvrdili su da je dron locirao alpinisticu na visini od 7200 metara.

Živa je, nalazi se u visokogorskim uvjetima već sedmi dan. U tijeku su pripreme za spasilačku operaciju njezinog transporta", izjavio je za Interfax predstavnik ministarstva Almaz Sarbanov. Dodao je kako su dva vojna helikoptera spremna, ali im snijeg i nulta vidljivost ne dopuštaju polijetanje.

Novi pokušaj spašavanja

Helikopter, koji je poletio 16. kolovoza, morao je prisilno sletjeti zbog snažne turbulencije. Kapetan i spasioci iz privatne turističke tvrtke su ozlijeđeni te kasnije evakuirani drugim helikopterom.

Ministarstvo za izvanredne situacije Kirgistana najavilo je da je sljedeći pokušaj spašavanja planiran za danas, 20. kolovoza.

Sin alpinistice Mihail Nagovicin za REN TV je ispričao kako je osvajanje vrhova bio hobi njegovih roditelja. Njegov otac, Sergej Nagovicin, preminuo je 2021. godine na drugom kirgistanskom vrhu, Han-Tengriju, nakon što je doživio moždani udar. Natalija, koja je bila s njim, odbila je ostaviti supruga i sama se spustiti.

Na kraju je Sergej preminuo, a nju su spasili. Godinu dana kasnije, vratila se na isto mjesto kako bi postavila spomen-ploču u njegovu čast, o čemu je snimljen i dokumentarni film.

Ovaj incident samo je jedan u nizu tragedija koje su se posljednjih dana dogodile u planinama Kirgistana. Njemački i ruski državljanin su ozlijeđeni, a talijanski alpinist je poginuo. Uz to, 11. kolovoza u Biškeku je nakon uspona na vrh Pobede preminuo kapetan ruske alpinističke reprezentacije Nikolaj Totmjanin, a 16. kolovoza na vrhu Han-Tengri poginuo je Rus Aleksej Jermakov.

