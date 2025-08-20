Zastupnica htjela unajmiti ubojicu? Spominje se i pas - megaskandal trese zemlju, priča je suluda!

Što učiniti kada jednnu zastupnicu stranke optuže za pokušaj unajmljivanja plaćenog ubojice da ubije psa nove djevojke bivšeg muža - ali vi i dalje želite biti premijer?

Andrej Babiš, češki favorit na izborima kojeg poznaju kao iskusnog u izbjegavanju skandala, ima plan: pokažite psima malo ljubavi. I učinite to prije parlamentarnih izbora početkom listopada.

Upravo se događa u Češkoj u kojoj je izbio skandal sa zastupnicom Margitom Balaštíkovom za koju se pričalo da bi mogla biti ministrica poljoprivrede u budućoj Babiševoj vladi.

Kako donosi Politico, Balaštíková je skinuta s liste kandidatkinja na izborima nakon objave snimki u češkom novinskom listu Seznam Zprávy objavio snimke na kojima raspravlja o korištenju svojih veza kako bi uništila tvrtku svog bivšeg supruga i unajmila nekoga da ubije psa koji pripada njegovoj novoj partnerici.

Balaštíková: 'Dotični pas je živ'

Prije brisanja profila, Balaštíková je na Facebooku izjavila da se manipulira sa snimkom, navodeći da ona nije učinila ništa slično. Dotični pas je živ.

"Činjenica da su sve te laži upravo sada izašle na površinu za mene je jasan znak da se radi o pokušaju nanošenja štete pokretu ANO (koji Babiš vodi) uoči izbora, a možda i o odvraćanju pažnje od brojnih vladinih skandala. Zaista ne želim naštetiti pokretu ANO i neću - zbog čega sam odlučila odmah suspendirati svoje članstvo", napisala je Balaštíková.

Češka policija je u objavi na X-u izjavila da istražuje slučaj.

Babiš je kasnije kritizirao Balaštíkovu rekavši "ne mogu imati takve ljude u pokretu".

"Naravno da je Balaštíková pogriješila. Jednostavno ne možete tako govoriti... Nažalost, to je njezina greška i odmah sam se time pozabavio, jer svi volimo životinje", rekao je Babiš biračima na jednom od svojih predizbornih sastanaka.

POLITICO je kontaktirao i ANO i Balaštíkovu za komentar, ali nije dobio odgovor.

U petak, samo nekoliko dana nakon izbijanja skandala, Babiš je po žestokoj vrućini okupio neke od svojih pristaša - od kojih je nekoliko dovelo pse - kako bi se popeli na Lysu horu, najvišu planinu u Moravsko-šleskim Beskidima u istočnoj Češkoj.

Fotografije i videozapisi s planinarenja potom su ispunili Facebook stranicu političara.

Na drugoj fotografiji, s predizbornog sastanka s biračima u Kolínu, vidi se Babiš kako mazi psa; zasebna objava prikazuje psa kako pije iz zdjele pričvršćene na transparent kampanje ANO-a na kojem je pisalo: "Popijte gutljaj s Betynom."

Betyna je pas

